Ningún niño debe morir por falta de vacunación: Unicef

"La pandemia de COVID-19 es un desolador recordatorio del caos generado por las enfermedades que no podemos prevenir. Gracias a las vacunas, ahora tenemos la posibilidad de poner fin a esta pandemia y de reconstruir nuestras vidas", destacó Unicef .

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia refirió que las vacunas son uno de los avances más importantes de la medicina moderna.

De tal modo, las vacunas "han logrado reducir mitad las tasas de mortalidad infantil, salvando así millones de vidas".

Sin embargo, tras el surgimiento de las vacunas contra la enfermedad de COVID-19 y la esperanza de volver a la normalidad, Unicef reconoció que la vida normal no ha sido buena para muchos niños y niñas que no han tenido pleno acceso a las vacunas o que no son vacunados.

Ante ello, Unicef hizo hincapié en que ningún niño debería morir "por enfermedades que se pueden prevenir".

