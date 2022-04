El delegado de Programas para el Desarrollo en el estado de Veracruz, indicó que no se prevé aún vacunar a niñas y niños de 5 años en adelante, ya que no es un sector poblacional de riesgo ante COVID-19, y aún no está indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La Organización Mundial de la Salud es quien guía al Comité Nacional de Vacunación, es quien da la orientación. Hemos dicho y se sostiene que -las y los niños- no es un sector de riesgo (...) Por el momento no está en el Plan Nacional de Vacunación"..