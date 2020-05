Niega Orfis coaccionar a alcaldías para que avalen reforma electoral de Veracruz

La auditora general del Órgano de Fiscalización (Orfis), Delia González Cobos, negó que esté coaccionando a Ayuntamientos de los Estados para que avalen la reforma constitucional en materia electoral que recorta a la mitad recursos a partidos y elimina los consejos municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Dijo que órgano fiscalizador no está incurriendo en intimidación o presión a ediles para lograr la aprobación de los Cabildos de la reforma electoral avalada recientemente en el Congreso local, tal y como lo acusan los partidos de oposición.

"Me sorprendió que hubiera esas manifestaciones por parte de los líderes políticos, que se dirigen a mí pidiendo que cese la presión que se ejerce con algunos municipios, la verdad es que en ningún momento ni nadie del Orfis ha pretendido ejercer alguna presión en contra de algún alcalde o funcionario de los Ayuntamientos".

Por ello requirió a los dirigentes del PRI, PAN y PRD que si tienen prueba o manera de acreditar sus acusaciones que presenten las denuncias ante las instancias competentes.

"Quien tenga pruebas que las presente y si no, que se abstenga de involucrar a personas que no tienen que ver con los temas que no corresponden como es el tema político, el Orfis no participa en temas políticos", señaló.

Cabe señalar que los líderes estatales del PRI, PAN y del PRD aseguraron que el Gobierno del Estado está presionando a los presidentes municipales para conseguir el aval de 107 actas de cabildo que validarían la reforma constitucional en materia electoral.

Tanto el líder del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; del PRI, Marlon Ramírez Marín y Jesús Alberto Velázquez Flores, del PRD, denunciaron que entregarían un documento al Orfis sobre el tema, pero no lo pudieron hacer debido a que no había personal laborando que pudiera sellar de recibido.

En el documento, los dirigentes exhortaron a la Auditora General a mantenerse al margen de la situación y no se involucre en asuntos políticos.

"No permitiremos que se dañe a esta institución, el ORFIS, al ser utilizada como herramienta política y como estrategia para presionar o intimidar a nuestras autoridades municipales", señalaron.

Por ello exhortaron a González Cobos a refrendar su compromiso por Veracruz y mantener apartada la institución que dirige de intereses o estrategias políticas electorales.