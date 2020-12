Niega Nestlé relación con obras del gasoducto en Xalapa

Nestlé México S.A. se deslindó del proyecto de introducción de una línea de gas por los municipios de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec.

En ese sentido el director de Asuntos Corporativos para Nestlé México S.A., Juan Carlos Pardo, negó que la empresa de alimentos sea la impulsora de dicha obra, sujeta a polémica por los vecinos de la región.

"Nosotros lo hemos dicho claramente, nosotros no estamos empujando el gasoducto, sin duda el gasoducto y lo que entiendo es que ha cambiado varias veces el proyecto que es de uso residencial, (...) si algún día, la tecnología con todas las salvedades y todas las aprobaciones pasa por ciertos lugares, claro que estamos en condiciones de considerar si usamos o no el gasoducto, pero no lo estamos buscando en este momento", afirmó en entrevista.

En ese sentido, lamentó cualquier acusación infundada contra Nestlé, aseverando que la mayoría de las críticas se limitan a suspicacias de parte de la población.

"El generar suspicacias porque alguna persona sea vecino o no sea vecino, quiere empezar a hablar de algo, que lo demuestre con hechos porque seguimos trabajando de la mano, trabajamos con este gobierno y lo seguiremos haciendo con todos los gobiernos. (...) Cuando escriban suspicacias, por favor demuéstrenlas".

Cuestionado sobre las quejas de vecinos por el tráfico de camiones pesados de proveedores y transportistas de Nestlé, Juan Carlos Pardo admitió que el camino a La Orduña es el único acceso disponible para el tránsito a la fábrica alimenticia y no pudieron concretar el inicio de la vía alterna proyectada para este 2020.

"Es un camino vecinal que desde hace más de 60 años hemos utilizado para entrar a esta fábrica y sí se ha incrementado el número de vehículos porque obviamente ha incrementado la producción".

Añadió que directivos de la planta llevan años en busca de una solución, "aunque lamentablemente, los tiempos no se han cumplido por diversas circunstancias".

Indicó que desde 2017 la empresa inició la compra de más de 30 predios para enlazar a la fábrica con el libramiento de Coatepec y evitar transitar por el camino de La Orduña y a la fecha estima una inversión superior a los 100 millones de pesos para completar el acceso.

"Lamentablemente esto ha tomado tiempo por las autorizaciones pero vamos muy bien, vamos muy bien, todos los predios ya están bardeados y estamos listos para poder empezar lo que se va a ver de obra de este camino que nos va a llevar al libramiento", dijo.

Explicó que el proyecto contempla la construcción de 480 metros lineales desde la fábrica al libramiento, además se construirá un puente con desnivel y una carretera de 10 metros.

"Lo primero que vamos a hacer en la construcción de este camino donde vamos a salir es poner una barrera de sonido, va a ser un camino cerrado, exclusivo, y vamos a poner estas paredes que excluyen al sonido".

Anunció que en los próximos seis meses, una vez que comience la obra, el proyecto estaría listo; después iniciaría la obra de compactación y de reforestación de los predios.

"Lamentamos mucho que esto se haya vuelto un problema de tantos años y nosotros tenemos el firme compromiso de solucionar esto".

Afirmó que Nestlé no oculta ningún aspecto relacionado con la obra de la introducción de una línea de gas en la región de Xalapa; y a la vez lamentó la dilación en la emisión de los permisos para la carretera alterna. Ofreció a la vez la rehabilitación del denominado "túnel del amor", por donde transitan decenas de camiones de la compañía a la fecha para llegar a la fábrica

"No es que no queramos, ya metimos la documentación, sino que las evaluaciones se tomaron más tiempo de lo establecido, no es echar culpa a la autoridad ni nada.

"Lamento muchísimo que la población solo quiera ver lo negativo, somos una leche que compramos café, leche, azúcar, cacao en el estado, que generamos empleos, sí estamos construyendo una fábrica en el municipio de Veracruz, sí damos donaciones, eso no es favoritismo".

Indicó que en el caso de la fábrica se le certificó por el uso correcto del agua y por la no generación de residuos tóxicos.

"Si esto fuese por dinero, nos pudimos haber saltado muchas cosas", aseveró el director de asuntos corporativos.