Niega Isabel Romero que jueces impidan liberación de detenidos por ultrajes

"Ya están saliendo; no tengo por el momento el número, pero ya se están llevando a cabo las audiencias".

Lo anterior pese a que abogados han evidenciado, incluso mediante videos de las audiencias, que autoridades jurisdiccionales están justificando la no publicación en la Gaceta Oficial del Estado de la declaratoria de inconstitucionalidad para mantener la prisión preventiva justificada.

Respecto a la posibilidad de que esta situación le genere una responsabilidad penal, afirmó que nunca se negó la liberación de detenidos.

"Yo me siento tranquila; he hecho buen trabajo creo y no he hecho nada malo, me voy con la frente en alto el día que me vaya", aseveró.

Respecto a las críticas de abogados a su gestión añadió que seguirá trabajando de forma coordinada.

En otro tema, respecto al déficit financiero que atravesaba la institución, señaló que a la fecha no tienen problemas económicos debido a las ampliaciones de presupuesto que aprobó el Congreso del Estado, descartando solicitar recursos extras para el actual ejercicio.

"Ya estamos bien gracias a dios, estamos trabajando", dijo la magistrada después de que el Congreso local avaló su permanencia en la presidencia hasta finales de este año.