niega_isabel_romero_que_ipe_le_haya_reclamado_formalmente_ya_adeudo_superior_a_40_mdp

La exdiputada sostuvo que se ha requerido el pago en numerosas ocasiones e incluso ya se ha informado al Órgano de Fiscalización de Superior (ORFIS) y existe una denuncia al respecto, no han tenido respuesta.

"La deuda es de alrededor de 42 millones de pesos de recargos por deudas que cubrió, pero que no pagó el interés generado por los años de un pasivo que no cubrí; nos hemos reunido pero todavía no hemos podido concretar un convenio", dijo Daniela Griego.

Sin embargo, la presidenta afirmó que no tenía conocimiento de ese adeudo.

"Fíjate que me decían que son unos intereses, pero ella nunca me ha requerido para nada, lo saca en medios pero nunca me ha requerido", sostuvo.

La magistrada agregó que se siente extrañada de la declaración de Daniela Griego, aunque admitió que sí fue informada sobre esos "pequeños intereses" que se quedaron a deber.

"Deuda en sí, no hay", agregó al apuntar que informará el rumbo que tome el asunto.