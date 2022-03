Niega Gobierno de Veracruz desplegar campaña para favorecer a AMLO

García Jiménez respondió a legisladores federales de la oposición, afirmando que están en su Derecho de denunciar una supuesta campaña del gobierno estatal en favor del presidente.

Y es que militantes del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron a su gobierno de violentar la veda por la contratación de 200 espectaculares en Veracruz con costo de 40 mil pesos cada uno, para llamar a votar a favor de López Obrador.

Sin embargo, el mandatario estatal aseveró que la popularidad de López Obrador sigue creciendo y son los ciudadanos quienes están mostrando su respaldo.

Además, García Jiménez criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no esté publicitando la revocación.

Cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha advertido en varias ocasiones que los gobernadores no pueden promocionar la consulta.

Sin embargo, el mandatario mostró uno de los espectaculares que hay en el estado en favor de López Obrador y justificó que era para mostrar que no tienen el logotipo del Gobierno de Veracruz.

"No veo que sea el Gobierno. Nosotros no estamos poniendo esos espectaculares, no podríamos violar eso, quería cerciorarme si habían puesto algo del Gobierno de Veracruz o del partido y no hay. No tiene un símbolo de Gobierno".

El espectacular muestra la imagen de Andrés Manuel López Obrador con el hashtag "Que siga AMLO".

Incluso, García Jiménez abundó que si hay estos espectaculares en Veracruz se debe a que el presidente "tiene una aceptación muy alta, no es la nacional, es más".

Dijo que se reunió con gobernadores de otros estados y le manifestaron que en Chiapas el Presidente está arriba del 75 por ciento en cuanto a aceptación, pero que en Veracruz llegada 82 por ciento.