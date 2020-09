Necesario, equilibrar cuidado de la salud y reactivación económica

La conciencia de la gente mediante la reeducación del gobierno, así como los esfuerzos gubernamentales, son fundamentales para lograr la reactivación económica en medio de la pandemia de COVID-19, expresó el senador de la República, Ricardo Ahued Bardahuil, al participar en Diálogos Virtuales con el biólogo Pablo Robles Barajas, director del Periódico Imagen de Veracruz, y el presidente de Semillero Empresarial por México A.C., Carlos Salvador Abreu Domínguez.

Y es que la reactivación económica es el tema que más preocupa, al lado de la pandemia de COVID-19, por lo que el punto es encontrar el equilibrio entre que la población continúe cuidándose ante el riesgo de la enfermedad, mientras que por otra no se siga afectando la economía, destacó Robles Barajas.

En ese sentido, el director de Imagen de Veracruz cuestionó al senador en torno a las medidas que se tomarán para lograr ese equilibrio entre cuidados de salud y resurgir económicamente, sin poner en riesgo la vida en el marco de la pandemia.

"Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo enorme, los tres niveles. En esto he visto que difícilmente se ponen de acuerdo los especialistas; por un lado no hay un indicador que pueda decir que se pueden dejar de contagiar por tener menos actividad, tuvimos menos actividad dos meses, se cerró la mayor actividad en el país y siguió creciendo el tema del contagio; sin embargo, si no hubiéramos parado tal vez estuviéramos al doble -de contagios-; también estamos viendo mucha gente desesperada que o come o se muere de COVID-19 o se muere de hambre, otros que están despidiendo masivamente trabajadores, ya ha avisado el Presidente de un millón nada más en estos tiempos", consideró Ahued Bardahuil.

La realidad, reconoció el senador, es que la medida del justo equilibrio entre el cuidado de la salud y el resurgimiento económico en medio de una situación extraordinaria, en este caso la pandemia de COVID-19, nadie la sabe; pero lo que por ahora los gobiernos están haciendo es "reeducando" para que, con la conciencia de cuidados de la gente, se logre reactivar la economía.

"No la sabe el gobierno, no la sabe (Donald) Trump, no la sabe el mundo, lo único que se sabe es que Dios quiera pronto llegue la vacuna para que se pueda decir ´ahora sí podemos jalar´. Lo que se está haciendo es despresurizando en parte de acuerdo a las mediciones que tienen de hospitalización, cuesta un poquito pero veo una sociedad más preocupada en la calle, lo que nunca pensé, con mascarillas, cubrebocas, con gel, negocios que tienen medidas sanitarias que eran de hospitales y que no eran de negocios; todo este conjunto de cosas está reeducando y es lo que el gobierno está haciendo para reactivar la economía".

Es necesaria la educación en la gente para cuidar la salud, pues de lo contrario no podría decirse "que se cierre el país", ya que las consecuencias económicas serían "una bomba de tiempo", destacó Ricardo Ahued.

Al respecto señaló que es necesario capacitar a las personas que tienen un pequeño negocio familiar para que entiendan la importancia de respetar las medidas sanitarias para evitar que la pandemia se extienda más, sin que tengan que cerrar.

La gente no puede estar encerrada sin actividad económica, insistió, por lo que "el gobierno está haciendo un esfuerzo sobrehumano para ver cómo equilibrar y balancear.

"Creemos que es parte fundamental que obedezcamos a Salud, obedezcamos a la autoridad (...) a final de cuentas se van acostumbrando los negocios pequeños y medianos a una nueva modalidad higiénica (...) comprender que nos faltan cinco, seis, siete meses -de pandemia- no es sencillo, pero esa es la realidad que tenemos".

El senador Ricardo Ahued Bardahuil acentuó que hacer política para servir a la gente y no para servirse o hacerse rico, es característica del actual gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo mismo ocurre en el estado de Veracruz. En este sentido, dijo, se hacen esfuerzos para sacar adelante al país y al estado a pesar de la difícil situación provocada por una emergencia extraordinaria como es la enfermedad de COVID-19 que ha afectado en todo el mundo.