nacer_cuesta_muy_caro;__por_las_nubes,_servicios_de_maternidad_en_xalapa

Nacer en la capital veracruzana es caro. Los servicios de maternidad "están por las nubes" y cuestan hasta más de lo doble que en otras ciudades del estado.

Noticia Relacionada En Ixhuatlancillo sigue sin garantizarse la salud de la población, acusan activistas

IMAGEN DEL GOLFO pudo constatar, mediante sondeos de costos de servicios médicos de maternidad, así como por testimonios, lo caro que resulta nacer en Xalapa: un parto natural no cuesta menos de 15 mil pesos también hay otros de 30 mil; pero si se requiere cesárea el costo va de 35 mil hasta más de 50 mil pesos en hospitales de renombre.

Se trata de costos promedio, mismos que varían de acuerdo con la clínica o médico que se elija para dar a luz. La suma se hace alta porque implica los honorarios médicos más el uso de quirófano y la hospitalización (de por lo menos una noche) tras el alumbramiento.

Generalmente se incluye en el costo total, el pago para otros especialistas que asistirán al médico encargado del nacimiento, como un anestesiólogo y un pediatra, por ejemplo. En otros casos, la suma sigue subiendo, depende de cada médico y clínica.

El material de curación y medicamentos, suele cobrarse aparte, así como las pruebas de tamizaje neonatal.

Al comparar los costos por ciudad, pudo sondearse que, en cambio, en municipios como Orizaba, Córdoba e incluso Veracruz (donde en general los servicios parecieran más caros), distintas clínicas ofrecen paquetes de nacimientos que, incluso, incluyen revisiones o consultas mensuales de la mujer durante la gestación, así como de la o el recién nacido, durante los primeros meses.

Una cesárea en un hospital privado en cualquiera de los municipios citados, va desde los 12 mil 500 pesos (mientras que en Xalapa el precio es de, por lo menos, lo doble). Si se elige paquete con revisión durante la gestación, así como del bebé durante su primer año de vida, el costo va hasta aproximadamente 20 mil pesos –en los otros municipios-.

Asimismo, un parto natural va desde los 7 mil, hasta los 10 mil pesos. El costo varía también si se trata de un servicio médico a través de alguna instancia de beneficencia o algún hospital de maternidad en zonas rurales de municipios vecinos a Orizaba, por ejemplo.

MATERNIDAD NO DEBE SER NEGOCIO REDONDO; PIDEN SUPERVISAR Y BAJAR PRECIOS EN XALAPA

Ante ello, algunas madres y padres compartieron para IMAGEN DEL GOLFO su experiencia y llamaron tanto a médicos como a las autoridades a revisar y reconsiderar los costos de los servicios médicos de maternidad en Xalapa, ya que en plena capital del estado, dichos servicios de asistir nacimientos "se pagan como si fueran lujos".

Lo caro de los nacimientos en hospitales particulares de Xalapa, así como el temor a una mala atención, o la búsqueda de una asistencia más humanizada, han llevado a algunas mujeres a dar a luz en casa y con asistencia de una partera profesional.

Alejandra, de 37 años, compartió que aunque radica en Xalapa, tuvo que acudir al municipio de Veracruz –en 2019-, donde tiene familiares, para que naciera su bebé, "porque allá cuesta casi la mitad de lo que aquí en Xalapa (...) uno no puede hacer un gasto tan fuerte como 30 o 40 mil pesos que cuesta aquí en Xalapa una cesárea, cuando tenemos salarios promedio (...) Sí soy derechohabiente de institución de salud, pero hemos tenido experiencias de amistades y familiares que no han recibido un trato muy humanizado, y es necesario buscar un trato humanizado, que una se sienta segura, con confianza, así que preferimos ahorrar para el nacimiento de mi bebé y que todo fuera en mejores condiciones y con atención más cercana, más humanizada; pero en Xalapa el costo del servicio médico particular es muy caro, no sé por qué, no debería ser así, ojalá se revisara eso, así que pues tuve que ir a Veracruz para tener allá a mi bebé, tuvo que ser cesárea pero el costo fue menos fuerte que aquí".

"Cuando quedé embarazada estaba feliz, y lo sigo estando ahora que ya nació mi niña, pero jamás había tenido idea de lo caro que es que un bebé nazca. Los costos están por las nubes. Las consultas mensuales con mi ginecóloga eran de 800 pesos, pero el problema es que desde el inicio que nos hizo un presupuesto, me quedé helada cuando nos habló de que si era parto natural eran 18 mil pesos, pero que si era cesárea el promedio en la clínica que nos sugería, que es de atención múltiple y no lujosa, era de unos 30 mil pesos (...) Ni mi pareja ni yo tenemos IMSS ni ISSSTE, nada de eso, así que lo hablamos y fuimos ahorrando; afortunadamente pude tener a mi bebé de forma natural, porque si no, uno tiene que pedir prestado o gastar lo poco que uno va ahorrando para un mañana de los gastos del bebé", compartió Mariana, quien tuvo a su bebé en 2019.

Alberto y su esposa tuvieron a su bebé en Xalapa, en 2018. Desde el inicio de la gestación valoraron opciones. Con sus propios ahorros y apoyo de su familia cercana, lograron pagar los 30 mil pesos que costó la cesárea en una clínica en la ciudad de Xalapa. No había opción al parto natural, ya que la fuente rompió y el bebé tenía que nacer lo antes posible.

"Lo importante es la salud de mi esposa y mi bebé, así que sin dudarlo acudimos con nuestro médico, pero sí es muy caro el servicio de maternidad y de nacimientos en Xalapa, los costos tendrían que bajar y no se debería ver la atención de maternidad sólo como un negocio redondo".

En 2020, Jorge, quien radica en Xalapa con su esposa, se trasladó a Córdoba para que allá naciera su bebé. Aunque su esposa acudía a revisión mensual ginecológica en la capital del estado, planearon el nacimiento cerca de su familia, ya que el costo era mucho menor de los gastos que implicaba que su pequeño fuera jalapeño de nacimiento.

"Afortunadamente tenemos familia en Córdoba y pudimos andar cotejando precios de paquetes de nacimiento. Allá salió en 12 mil 500 la cesárea, estuvo una noche hospitalizada en observación, mientras que aquí en Xalapa nos costaba 35 mil o 30 mil si era parto natural. Todo salió bien, pero sí estábamos preocupados porque si por algo el parto se hubiera adelantado y el bebé hubiera tenido que nacer en Xalapa, era entrar en carreras porque el gasto era muchísimo (...) Sí tenemos servicio de IMSS, pero por la pandemia no quisimos exponer al bebé ni exponer a mi esposa, había mucha incertidumbre y temor por lo del COVID".

Pero no en todos los casos los nacimientos resultan conforme lo planeado o de acuerdo con los gastos presupuestados. La situación puede cambiar por una ruptura de fuente o un parto que ocurre antes de la fecha prevista. Además, cuando el bebé o la madre requieren atención especial y particular, la situación financiera se complica, ya que será necesario buscar una clínica u hospital que cuente con los servicios y aparatos médicos necesarios para atender emergencias.

Los costos elevados no exentan a los hospitales públicos que ofrecen "atención privada".

Madres y padres que brindaron su testimonio, hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales y sanitarias, para que se revise el tabulador de costos de atención de maternidad en Xalapa, ya que los precios son excesivos y duplican a los de otros municipios. La pregunta que se hacen, coincidieron, es: "¿por qué nacer en Xalapa es tan caro? ¿Por qué cuesta hasta lo doble que en otros municipios como Veracruz o Córdoba?".

NACIMIENTOS, SEGÚN INEGI

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, geografía e Informática (INEGI), durante 2020 en México se tiene registro de 1 millón 629 mil 211 nacimientos. La cifra de nacimientos disminuyó respecto a los registrados durante 2019. El decremento en el registro coincide con el periodo de la pandemia de la COVID-19.

En el estado de Veracruz, durante 2020 se registraron 60 mil 149 nacimientos.

En Xalapa, de acuerdo con las estadísticas de los Cuadernillos Municipales del Sistema de Información Estadística y Geográfica del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER), durante 2019 se registraron 5 mil 628 nacimientos en el municipio.

HAY QUE AHORRAR PARA SALUD Y EMERGENCIAS

Además de los servicios de maternidad, los servicios médicos particulares, de distinta especial, son constantemente requeridos por una importante cantidad de población.

Acuden a servicios médicos particulares no sólo quienes no tienen acceso a seguridad social, es decir, que no son derechohabientes de alguna institución específica; sino quienes aunque son derechohabientes temen no ser atendidos adecuada o prontamente, y requieren atención especializada pagando los servicios.

El problema es que el acudir a un servicio médico particular representa un desembolso considerable o una inversión considerable para la atención de la salud.

IMAGEN DEL GOLFO pudo constatar en un sondeo de costos por servicios médicos de distintas especialidades, que una consulta con un médico especialista, cuesta en Xalapa entre 900 y mil 500 pesos.

Además del costo de la consulta, se cuenta –suma- aparte el gasto por las medicinas y de estudios específicos cuando así se requieren.

Una consulta pediátrica, tan sólo de control mensual para un bebé, niña o niño, no es menor a 750 pesos. Pero con los niños nunca se sabe, y una atención de urgencias por lo que podría ser un simple dolor de estómago, no costará menos de mil 100 pesos. Los costos varían según el o la médico, así como la clínica donde se recibe la atención.

En el caso de los adultos, las cosas pueden complicarse más por el tipo de análisis y estudios que podrían ser solicitados por los médicos especialistas.

Un neurólogo cobra una consulta en promedio mil pesos. Pero de ahí, se agrega: si es con tomografía, si requiere resonancia magnética, si incluye encefalograma. Podrían requerirse otros estudios como doppler y electrocardiogramas, entre otros.

Una resonancia magnética tiene un costo superior a los 6 mil pesos, por ejemplificar uno de los estudios, de acuerdo con los costos consultados por IMAGEN DEL GOLFO.

Asimismo, la consulta con un cardiólogo, un médico internista, un geriatra, un neumólogo, urólogo y ginecólogo, que son algunas de las especialidades más consultadas, no es menor a los mil pesos.

En el caso de los traumatólogos, por gran parte de la población solicitados para recibir atención pronta y adecuada para lesiones o traumatismos: esguinces, rupturas de huesos, lesiones degenerativas por la edad, etcétera, a la consulta hay que sumar el costo de las radiografías.

Si bien la especialidad y subespecialidad médica requiere un importante esfuerzo de años de las y los médicos, el poder pagar sus servicios –indispensables, prontos, con profundidad y atención humanizada- implica, en muchos casos, un desembolso considerable para las y los pacientes.