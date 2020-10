Músicos callejeros de Xalapa, solos contra el COVID-19

Músicos callejeros pidieron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se les otorgue un apoyo que les permita sobrevivir a los meses que lleva la pandemia por el COVID-19 al asegurar que se están "muriendo de hambre".

Una de las quejosas, María Ortiz García del dueto "Romance Campirano", dijo que mientras hay personas que teniendo sueldo están recibiendo algún tipo de ayuda, los músicos fueron abandonados.

"No tenemos dinero para comer, es fácil decir 'quédense en casa, no salgan', pero nosotros tenemos familia, cuando él (el gobernador) nos cerró ferias, los restaurantes nos rechazan, nos quitan la oportunidad de cantar. Es fácil decir 'quédense usted en casa' cuando nosotros nos estamos muriendo de hambre", añadió.

Refirió que son cerca de 125 músicos quienes están en esa situación y que el pasado 15 de septiembre se quedaron esperando ser considerados en algún evento para obtener ingresos pero no sucedió.

"Llamaron a puro músico de arriba, según reconocido, mientras que estos músicos que nadie los pela nos dejan abajo a que nos muramos de hambre. No tenemos sueldo, no tenemos seguro, no tenemos despensas, no tenemos nada", añadió.

Expuso que si bien la Federación entregó créditos, no pueden acceder a ellos porque no tienen forma de pagarlos ante la falta de trabajo.

"Gobernador, usted tiene un sueldo con qué salir adelante mientras que estos músicos que estamos aquí no tenemos nada. Por qué no les da la oportunidad de salir en un foro; aquí abajo y arriba somos iguales, por qué no nos prueba, por qué no nos da una despensa, algo para que podamos salir adelante", abundó.

Para poder contactar sus servicios o brindarles algún tipo de apoyo se pueden comunicar al 228 1602 949 con Teodoro Arellano Valdivia.