Multihomicidio en Las Choapas no quedará en la impunidad: Gómez Cazarín

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Juan Javier Gómez Cazarín dijo que están trabajando para que el multihomicidio que se dio en Las Choapas, en el sur del estado, no se repita.

Expuso que será desde el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, quien debe hacer un buen trabajo, como se analicen lo ocurrido y reiteró que no habrá impunidad.

"Yo creo que ese es un trabajo que tiene analizar el Gobierno del Estado junto con la Secretaría de Seguridad", dijo.

Incluso dio a conocer que este mismo lunes por la tarde, sostendrían una reunión entre diputados para analizar el tema luego del multihomicidio en el predio Emiliano Zapata del sur del estado.

Subrayó que los números respecto a la inseguridad y violencia han ido a la baja en el estado de Veracruz y Remarcó, que como lo ha dicho el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no habrá impunidad en el estado.

Sostuvo que seguirán trabajando para que esos casos no se repitan en esa zona del territorio veracruzano y que de acuerdo con el gobernador se dio tras la división entre un mismo grupo de ganaderos y sus ayudantes en la zona entre Las Choapas y el Uxpanapa.

"También es cierto que los números han venido a la baja, pero estos actos no los vamos a permitir en el estado de Veracruz no va a haber impunidad, tiene que haber un buen trabajo por parte de la Secretaría de Seguridad, lo único que puedo decir es que estamos trabajando para que no ocurran este tipo de acciones y mucho más en el sur del estado de Veracruz", añadió.