Mujeres panistas, ´borradas´ de candidaturas, acusan militantes

En sus redes sociales la presidenta de Jóvenes Activos de Veracruz A.C, Natalia Calleja, dijo que el PAN estatal dio una "bofetada" a las mujeres militantes en el actual proceso electoral.

Al respecto, confirmó que las mujeres que aspiran a un cargo público en los Distritos de VIII de Misantla y XIII de Emiliano Zapata, así como la alcaldía de este municipio, no tendrán una oportunidad de competir.

Al respecto, acusó que la dirigencia de Joaquín Guzmán Avilés violenta la paridad de género, pues no están dando una oportunidad a las militantes.

Es verdaderamente una bofetada a todas las mujeres que hemos venido luchando y trabajando por la paridad de género".

Calleja añadió que optó por levantar la voz y dejar como antecedente su descontento de no tomar en cuenta la participación de la mujer.

"No me han dado la oportunidad de participar en este proceso electoral para encabezar la candidatura para la alcaldía del municipio Emiliano Zapata. No se ha considerado la participación de la mujer y con estas decisiones tenemos un retroceso en la vida política de la mujer.

"Soy panista por convicción y en los últimos años he trabajado fielmente en el Partido Acción Nacional, me considero una mujer trabajadora, me gusta trabajar y sé trabajar. Soy una mujer sensible a las necesidades de la gente, creo en la democracia y estoy convencida que la participación de la mujer en la política es totalmente fundamental", sostuvo.

Pese a lo anterior, aseguró que estará trabajando a través de su asociación civil y respaldará "los proyectos del equipo político al cual pertenezco en Acción Nacional".