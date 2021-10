La denunciante afirmó que fue despedida injustificadamente tras seis meses de laborar en dicha área.

González Fernández detalló que ella comenzó a laborar "a invitación del titular", quien habría empezado a cobrarle "cuotas" de tres mil pesos mensuales. Además, sostiene que siempre cumplió con todas las actividades que se le indicaron; sin embargo, y tras recibir algunas insinuaciones por parte de su superior, relató que fue despedida el 30 de septiembre pasado, con el pretexto de que en su puesto requerían "a un hombre que supiera manejar".

"El día que presenté mi declaración, el primero de octubre, me llamó y dijo que quería llegar a un arreglo (...) para mí el único que puede haber es que se me reubique en mi área, que la SEV me respalde, que él no siga en el cargo (Carlos Alberto Hernández Cervantes) y se me regrese lo que por seis meses di como cuotas. Yo ganaba 11 mil pesos y le daba a él tres mil".