Vino el miedo, el aislamiento y confinamiento y, en medio de ello, surgieron los duelos.

En el caso de los duelos por covid-19 comenzaron a enfrentarse solitarios modos de enfrentar la muerte, no sólo por no poder abrazar a amigos y familiares, pues cada quien estaba en su propio confinamiento, sino por la manera de decir adiós: de una manera repentina y sin posibilidad de despedirse, los cuerpos de las personas que fallecieron a causa del SARS-CoV-2, se fueron, al principio de la pandemia, directo a la cremación, sin siquiera poder ser velados.

Priscila perdió a su papá al principio de la pandemia. Compartió para los lectores de IMAGEN DEL GOLFO, cómo enfrentó el proceso del tema funerario, pues no sólo hay que lidiar con el dolor, sino con los trámites y gastos; el tema es más doloroso cuando no hay posibilidad de despedirse, sin una velación, sin un tiempo para, al menos, aceptar lo que acaba de pasar.

Una vez que el papá de Priscila falleció, y que se confirmó que la causa fue covid-19, vino el otro tema: comunicar la tragedia repentina a la familia y tener que regresar a casa con los restos de su ser amado en una urna.

- ¿Hay requisitos especiales para las personas que fallecen por covid-19, se les llega a negar o encarecer el servicio en algunas funerarias particulares?

- "En mi caso en ningún lugar nos negaban el servicio o nos lo encarecían, pero sí era casi obligatoria la cremación. No fue posible la velación, no nos la negaban en la funeraria que finalmente se contrató para la cremación d mi papá, pero por ser caso covid-19 sólo nos permitían máximo 5 personas y no toda la noche, sólo unas horas, y sí tenía entonces un costo extra la sala de velación, entonces en la misma funeraria me sugirieron que se hiciera directamente la cremación (...) No me enfrenté con que negaran el servicio funerario en algún lugar, pero sí piden avisar claramente para que el personal de la funeraria vaya a recoger el cuerpo con todo el protocolo y vestimenta especial para evitar riesgos"-, compartió Priscila.

Además, narra Priscila, en el caso de que se alquile la sala de velación por unas horas, para no más de 5 personas, en caso de una persona fallecida por covid-19, el ataúd debe estar perfectamente sellado y cubierto, en ningún momento está permitido abrirse. Dicho en otras palabras, compartió Priscila, cuando el ser amado fallece por covid-19, ya no se le puede dar un último beso, ni siquiera tocarlo directamente, todo es ya hermético y con protocolos para evitar contagios. No hay ese proceso de despedida, de un funeral "normal" como en fallecimientos por otra causa.

Cabe recordar que, durante los primeros meses de la pandemia, tiempo en el que ocurrieron los primeros fallecimientos por el SARS-CoV-2, causante de covid-19, la cremación fue casi requisito obligado para evitar riesgos de propagación de la enfermedad. Sin embargo, en el caso de Xalapa, las autoridades precisaron que no es obligación cremar los cuerpos de las personas fallecidas por covid-19, por lo que está permitido también sepultarlos, lo cual depende de cada familia y de las especificaciones con las que trabaje cada funeraria, ya que en algunos casos el servicio prestado-contratado, sí especifica "cremación directa" para casos covid.

La restricción de personas asistentes a velaciones y sepelios por casos covid-19, sí ha sido un llamado constante de las autoridades para evitar riesgos de contagios, como es en general en todas las reuniones y aglomeraciones, es decir, los funerales y rezos no exentan la regla de llamado a no reuniones ni aglomeraciones en el marco de la pandemia.

En el caso de Xalapa, los familiares-deudos de personas fallecidas por covid-19 pueden acercarse al ayuntamiento para recibir orientación en torno a los trámites.

VIRTUALIDAD, TAMBIÉN PARA ACOMPAÑAR EN LA MUERTE

La velación para personas fallecidas por covid-19, de acuerdo con lo constatado por IMAGEN DEL GOLFO, es negada en algunas funerarias particulares, en otras no, pero tiene un costo especial, sólo es por unas horas, es decir, no toda la noche, y entonces sí hay un costo extra. El costo extra es, en algunos casos, superior a los 10 mil pesos por uso de sala de velación.

Entre las formas de enfrentar la muerte en medio de la pandemia, vino también el uso de las tecnologías. Sí, no solo fueron usadas las transmisiones en vivo para asuntos laborales, sino también para presenciar funerales o rezos, para acompañar virtualmente a las familias. También comenzaron a transmitirse misas luctuosas.

"En algunos casos, normalmente de familiares de personas no fallecidas por covid-19, como está limitado el número de personas en los velatorios, y fue más marcado al inicio de la pandemia, lo que empezamos a notar es que a la hora de los rezos las personas transmitían en vivo, para familiares que no podían estar por razones de número, de confinamiento o de vivir en otras ciudades o estados", expuso una trabajadora de funeraria particular de la ciudad de Xalapa.

MORIR EN MEDIO DE PANDEMIA

Aun en los casos de las personas que no fallecieron por covid-19, vinieron otras limitaciones para los familiares: pocas personas en las salas funerarias, restricción del número de personas en los panteones para dar "el último adiós" y, por supuesto, la falta de los abrazos para enfrentar duelos, como también le ocurrió a Priscila, a sus familiares y amigos.

Pero en medio del duelo por la repentina pérdida y sin despedida al ser amado en medio de la pandemia, se suma el otro tema: costear los gastos funerarios.

"En nuestro caso, el servicio funerario que contratamos fue de cremación directa, costó 11 mil pesos con la urna que especifica el paquete, ese precio fue de hace un año y medio, prácticamente a un mes de que inició la pandemia aquí. Por el trabajo de mi papá tuvimos derecho a la prestación de dar una primera parte y luego liquidar en 30 días, lo cual es una ventaja que no siempre hay; de no haber sido por esa prestación, hubiéramos tenido que pagar todo de jalón", manifestó Priscila.

¿CUÁNTO CUESTA MORIR? GASTOS FUNERARIOS EN XALAPA: NO MENOS DE 8 MIL PESOS PARA SEPELIO, EN PROMEDIO 13 MIL LAS CREMACIONES

IMAGEN DEL GOLFO pudo constatar el costo de servicios de diversas funerarias particulares en Xalapa, mismas que van desde algunas ubicadas en colonias y con servicios no lujosos, hasta las más conocidas ubicadas en importantes avenidas de la capital veracruzana.

En ninguno de los casos los gastos funerarios particulares consultados son menores a 8 mil 500 pesos, esto si se trata de servicio de inhumación, es decir, sepelio. A lo cual hay que agregar los gastos de inhumación y lotes, por lo que, en promedio, en un último adiós los deudos gastarán aproximadamente de 10 mil pesos en adelante, ya que si se desea un ataúd distinto al que incluye el paquete, el costo se elevará drásticamente y de acuerdo con el tipo de caja que se elija.

Un paquete para sepelio incluye, en una de las funerarias, "traslado con carroza de donde se recoge al cadáver a la funeraria, ataúd básico de madera o metal, embalsamiento, sala de velación, traslado del cuerpo al panteón, por un costo de 8 mil 500 pesos", precisó trabajador de una de las casas funerarias.

En otros casos, el costo no es menor a los 10 mil 500 pesos e incluyen en esencia lo mismo en paquete: ataúd básico, sala de velación y traslados en carroza.

En el caso de las cremaciones, en la ciudad de Xalapa, en promedio son de 13 mil pesos en las funerarias particulares, esto con una urna sencilla que se incluye en el paquete.

En el caso del panteón municipal Bosques de Xalapa, las cremaciones tienen un costo más accesible, partiendo desde 2 mil 380 para adultos de escasos recursos; así como de 4 mil 165 para un adulto en general, y de 2 mil 142 cuando se trata de menores y, en el caso de recién nacidos fallecidos, el costo es aún más bajo.

En algunas funerarias particulares, el costo de la cremación incluye la sala de velación y un ataúd prestado para dicha velación. Pero en otros casos, como en una de las más conocidas casas funerarias, la sola cremación cuesta 12 mil 350 pesos, a ello hay que agregar el costo de la urna y la renta de la sala de velación, que es en promedio de 14 mil 500 pesos, que combinado todo en paquete cuesta 24 mil 453 pesos. La ventaja en esta funeraria es que el pago puede dividirse en 13, es decir, un anticipo equivalente a una mensualidad de poco más de mil pesos, y otras 12 del mismo monto.

Aunque algunas funerarias permiten la velación y sepelio de personas fallecidas por covid-19, en otras la cremación es "directa", como precisaron trabajadores de funerarias, para IMAGEN DEL GOLFO. Asimismo, es requisito indispensable el trámite ante el Ayuntamiento para constancia de fallecimiento por covid-19.

Algunos de los costos fueron solicitados vía telefónica, de esa manera también pueden requerir presupuestos las personas que necesiten contratar servicios funerarios; en otros de los casos, se acudió físicamente para consultar el tema con los trabajadores de las funerarias, quienes también han tenido que enfrentarse a una nueva forma de trabajar, por lo que es indispensable que en el caso de las personas fallecidas por covid-19 se notifique en primera instancia a las funerarias, para que el personal pueda trabajar con el protocolo correspondiente para disminuir riesgos de contagios.

Además, las personas fallecidas por covid-19 deben contar con el certificado tramitado ante las autoridades correspondientes. En algunos casos, las funerarias orientan para dicho trámite.

"Sí tiene que precisar desde el inicio, y les pedimos eso por favor a los familiares de personas fallecidas por covid-19, porque ahí entra el protocolo desde certificado de defunción por covid, hasta la manera en que los compañeros manipulan los cadáveres, para evitar riesgos de contagios", coincidieron en su llamado las y los trabajadores de funerarias.

COSTO DE LOTES EN PANTEONES XALAPEÑOS

En Xalapa, capital del estado de Veracruz, el costo de un lote en el panteón Palo Verde van desde los mil 32 pesos un osario, hasta los 5 mil 500, un lote de primera; esto de acuerdo con tabulador del Ayuntamiento.

En el panteón Bosques de Xalapa, los lotes tienen un costo aproximado de 3 mil 640 pesos.

Primero que nada, debe constatarse la disponibilidad de lotes en los panteones.

Los trámites de inhumación, construcción y regularización tienen un costo aparte, mismo que debe ser tabulado y cumplido ante el Ayuntamiento de Xalapa.

PANDEMIA ELEVÓ TASA DE DEFUNCIONES

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), durante 2020 creció la tasa de defunción en México, y Veracruz es uno de los cinco estados con las mayores tasas registradas.

Durante 2020 se tienen registradas en México 1 millón 086 mil 094 defunciones, mientras que en 2019 se registraron poco más de 710 mil y en 2018 729 mil 233.

De las defunciones registradas durante 2020, 58.8% fueron hombres, 41.1% mujeres y en 756 casos el sexo no fue especificado.

Las mayores tasas de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes por entidad de residencia habitual ocurrieron en Ciudad de México con 116, Chihuahua con 105, Sonora con 94, Morelos y Veracruz de Ignacio de la Llave con 93. En contraparte, las entidades que reportaron las tasas más bajas fueron Quintana Roo con 59, Baja California Sur con 61, Querétaro con 63 y Aguascalientes con 67.

Si bien la enfermedad de covid-19 elevó las tasas de defunción, no es ésta la principal causa de muerte en México, refiere el INEGI.

DEFUNCIONES POR COVID-19

Con corte al 28 de octubre de 2021, en el estado de Veracruz han fallecido, durante la pandemia y por consecuencia de la enfermedad de covid-19, 14 mil 396 personas.