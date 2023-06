Líder de Morena-Veracruz pide a aspirantes respetar tiempos y reglas del juego

Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, hizo un llamado a los aspirantes a la gubernatura local para que respeten los plazos tanto legales como establecidos por el partido antes de manifestar sus intenciones con miras a las próximas elecciones.

"Simplemente quiero decirles a todos mis compañeros y compañeras que esperemos los tiempos adecuados. Debemos respetar no solo los plazos internos, sino también los legales", expresó Ramírez Zepeta.

Recordó que el próximo domingo se llevará a cabo el Consejo Nacional, donde se determinará el proceso de selección de candidatos, incluyendo la realización de encuestas.

Según el dirigente, existen "personas valiosas", tanto hombres como mujeres, que podrían contender por la gubernatura del estado.

DERECHO DE ADMISIÓN

En cuanto al reciente "destape" de Alberto Silva Ramos, excolaborador de Javier Duarte de Ochoa, como candidato por el Partido Verde, Ramírez Zepeta advirtió que, aunque MORENA es un partido plural e incluyente, se reservarán el derecho de admisión para "ciertos personajes".

"Para ciertos personajes, nos reservaremos el derecho de admisión. ¿Qué representaría (Alberto Silva) para nosotros? La decisión de si se une o no a nosotros ya corresponde al Partido Verde, esa es una decisión a nivel nacional", señaló.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los simpatizantes de MORENA a mantener "la compostura" y esperar los tiempos establecidos. En cuanto a los anuncios realizados por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, admitió que son expresiones "que hacen nuestros compañeros y compañeras".

"Siempre he dicho que me mantendré neutral hasta que se emita la convocatoria y se realice la encuesta. Como dirigente, no puedo inclinarme hacia un lado u otro", afirmó.