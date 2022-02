Monreal asegura que luchará por derogar ultrajes a la autoridad; está solo, reconoce

Al afirmar que el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, trabaja en su propia estrategia de lucha, puntualizó que seguirá peleando aunque nadie lo respalde.

Y es que el pasado 5 de febrero Dante Delgado, acompañado de senadores y diputados federales, anunció el bloque "Movimiento por la Justicia" para pelear por la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, asimismo se trasladó hasta el Penal de Pacho Viejo para pronunciar un posicionamiento.

En este contexto, Monreal afirmó que sus visitas frecuentes a Xalapa son con la finalidad de seguir manifestando su apoyo a las personas que están detenidas por el delito mencionado.

Asimismo explicó que asistió a la capital para seguir de cerca la aprobación del Dictamen que derogaría las fracciones II y IV del artículo 331 del código penal referente a ultrajes a la autoridad.

Este domingo 27 de febrero en sesión extraordinaria la sexagésima sexta legislatura del Congreso Local procedería a aprobar él dictamen.

En este sentido se mostró confiado en que el próximo lunes se resuelva favorablemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Acción de inconstitucionalidad sobre el delito de Ultrajes a la Autoridad.

Monreal consideró que la lucha debe continuar para lograr que los sujetos señalados de este delito queden en libertad en tanto se derogue las fracciones respectivas del artículo 331, pues al recordar que se agravó quitando el derecho a fianza por este delito esto ocasionó que incrementara el número de detenidos.

"No, no el tiene su estrategia yo tengo la mia, le tengo afecto y respeto al senador Dante es amigo mío, pero yo voy a seguir luchando aunque me quedé solo"