En entrevista, algunos de los afectados coinciden en que hubo incompetencia de la Guardia Nacional División Caminos y de los cuerpos de auxilio que acudieron a la zona del siniestro, tras el choque en el que un conductor perdió la vida por el impacto de 2 tráileres.

Una de las unidades pesadas que circulaba en dirección de Xalapa hacia Veracruz habría perdido el control impactando en contra el muro de concreto divisor de la carretera e invadiendo el carril de circulación contrario, chocando contra otro tráiler.

Aunque después del percance el cierre de la vía fue parcial, ninguna autoridad se preocupó por dar información o buscar generar una vía alterna a los cientos de automovilistas y choferes de otros camiones que se quedaron varados durante toda la mañana de este martes.

"Yo llegué ahí como a las 11:15 de la noche, a unos 500 metros de lo que fue el accidente, que ocurrió pasando el puente de Rinconada y el Agrocentro, fue antes de llegar a Buenavista y la desviación", explica Ricardo Siliceo, quien pasó la noche cerca del lugar del accidente con su esposa, así como sus 2 hijos que tienen uno y 6 años.

La emergencia fue atendida por paramédicos de Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata, así como personal del departamento de Bomberos de la Estación Sur de Xalapa y del Cuerpo de Bomberos de La Antigua, no obstante, algunos afectados por el corte vehicular aseguran que los bomberos llegaron a las 03:00 horas y para las 04:00 horas ya estaba completamente controlado, por eso no se explican por qué demoró tanto reanudar la circulación.

La Policía Ministerial y Peritos de la Fiscalía General efectuaron la criminalística de campo, sin embargo, quienes estuvieron en el lugar del accidente insisten en que no era necesario pasar toda la noche, pues podían haber abierto rutas alternas.

"No sé por qué se tardaron tanto, porque llegaron los cuerpos de auxilio de la Antigua, Puente Nacional, de Emiliano Zapata y la Guardia Nacional acordonó todo.

"Inclusive hubo un momento en que pasaron todos en sentido contrario. Decían que tardaron mucho los peritajes porque hubo pérdidas millonarias y que debían llegar grúas especiales de la empresa que llegaron hasta la mañana. Desde las 4 de la mañana ya estaba apagado todo, seguía saliendo humo, pero ya no había fuego", explica Ricardo, quien es reportero.

Añadió que él viaja regularmente a Úrsulo Galván y ha visto varios accidentes de este estilo, por eso llama la atención que reanudar el tráfico llevase tanto tiempo.

"Siempre lo que hacen las autoridades, en ese punto más adelante antes de llegar a Buena Vista hay la opción de abrir el camellón y sí lo hicieron. Varias personas cruzaron por Rinconada, cruzaron un pasaje subterráneo que está en Chichicaxtle y salían por ahí, pero a nosotros nos dejaron ahí, no les importó alguna emergencia ni nada y afectaron a cientos de vehículos porque la cola llegó casi hasta Cardel", observó.

Quienes se quedaron en la zona tuvieron temor porque tampoco hubo vigilancia de ningún tipo por parte de policías ni de la Guardia Nacional. Además, con el accidente los locales de frutos de temporada quedaron completamente destrozados.

"Conmigo iba mi esposa, mi bebé de un año y mi otro hijo de 6 años; así como muchísimas familias. Mucha gente estaba desesperada porque estaban con la gasolina medida; gente sin batería y algunos sacaron cables para pasar corriente.

"Al accidente fue la hora que salen todos los tráileres y un 70 por ciento eran tráileres de los que estaban ahí varados", añadió.

Por su parte, una profesora relató que ella perdió todo el día e incluso tuvo que faltar al trabajo ante la demora para liberar esta vía de comunicación.

"El accidente se dio como a las 10:30 de la noche; nosotros estábamos a unos metros del accidente y relativamente bomberos llegó hasta las 03:00 de la mañana. Ninguna autoridad puso orden y fue poco el apoyo".

Explicó que algunas personas quitaron el medallón para regresar y otros se fueron por sentido contrario hasta la caseta, de ahí que pudieron haber ocurrido otros accidentes.

"Estábamos preocupados porque los tráileres estaban invadiendo carril y atrás coches particulares. Pero muchos no pudimos hacerlo y tuvimos que quedarnos ahí. Yo no pude ir a trabajar, pase´12 horas en la carretera", explicó la docente, quien tuvo que comunicar a su jefa que no podría presentarse a su jornada laboral.