Minimiza Cisneros críticas por falta de titular en IVM

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, consideró que es incongruente que mujeres de organizaciones sociales y de partidos políticos exijan que se lleva a cabo el nombramiento de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) cuando no lo hicieron antes.

En entrevista refirió que la falta de una directora en el Instituto no impide que se acceda a recursos y programas federales como denunciaron defensoras de los derechos de las mujeres.

"Es un llamado que no hicieron cuando hubo una persona que estuvo como interina mucho tiempo, hay que tener congruencia, (el IVM) sigue funcionando", enfatizó.

Insistió en que se puede acceder a todos y cada uno de los programas federales para beneficio de las mujeres veracruzanas; "a todo se accede, no hay ninguno del que estemos excluido", pese a que no hay una directora de formal porque no existen la convocatoria para ello.

Sobre los feminicidios que han ocurrido en la entidad aun en la pandemia remarcó que se trabaja con la sociedad, pues lamentablemente muchas cosas suceden por la descomposición social de muchos años que ha afectado al grupo más vulnerable que es la familia.

En diversas ocasiones grupos de feministas han pedido al gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitir la convocatoria para la designación de la directora del Instituto, que actualmente se encuentra bajo el mando de Rocío Villafuerte como encargada de despacho.

Han acusado que esa omisión no abona con su fortalecimiento, ni con la certeza institucional y de trabajo que debe tener frente a las políticas para la igualdad de género y en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.