El patriarcado se va a caer, gritan xalapeñas en protesta

"Somos malas, podemos ser peores", "el que no brinque es macho", "justicia", "no se va a caer , lo vamos a tirar", "el estado opresor es un macho violador", gritaron miles de mujeres frente a Palacio de Gobierno, con paraguas y pese al frío y la lluvia.



Vestidas de negro, mujeres marcharon por las calles de Xalapa exigiendo un alto a la violencia este día internacional de las mujeres con paliacates verdes y morados.



"Si fuera tu hija también te dolería", "justicia", "mujer consciente se une al contingente", gritaban una y otra vez ante la población expectante.



"Alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina y tiemblen y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista", se escuchaba con toda fuerza.



Entre el contingente había madres de colectivos de familiares de personas desaparecidas quienes se sumaron a la exigencia de no más violencia contra mujeres, niñas, madres, hermanas, estudiantes con veladoras y flores entre las manos.



Por la avenida Ávila Camacho había personas expectantes del paso de la marcha quienes miraban detenidamente intentando comprender, hombres y mujeres esperaban, algunos grababan, otros escuchaban, mientras algunos solo observaban.



"El estado opresor es un macho violador", gritaban algunas de ellas y varias mujeres encapuchadas realizaron pintas en distintas paredes y establecimientos comerciales.



Aun cuando no hubo reporteros en la marcha, tal como lo solicitaron, algunas reporteras denunciaron agresiones por parte de algunas de las mujeres que formaron parte de la protesta.



"El patriarcado se va a caer, se va a caer, se va a caer" y "el que no grite es macho" gritaron cada vez con más fuerza cuando se acercaban al centro de Xalapa. Al llegar a Plaza Lerdo no dejaban de decir "tranquila hermana, aquí está tu manada" y "somos malas, podemos ser peores", mientras se apostaban frente a Palacio de Gobierno con todo y paraguas.



En su comunicado dirigido a todas las autoridades de todos los niveles dijeron que la violencia patriarcal y machista sigue siendo una realidad en el estado y el país.



Dijeron que esa movilización fue separatista porque éste se basa en la sororidad y hace que sus lugares se convierten en espacios seguros, "desde y para nosotras".



En México, dijeron, ser mujer es deporte extremo y los principales agresores siguen siendo los novios, esposos y algún familiar cercano aun cuando en noviembre de 2016 se lanzó una alerta de violencia de género, los feminicidios no se han detenido en Veracruz.



Con pada pinta las calles gritan "estamos hartas", decían mientras exigían a medios de comunicación dejar de mostrar sus cuerpos y no desviar la atención de lo que les ha sacado a la calle, "estemos hartas de que tomen nuestra lucha y la tergiversen, exigimos periodismo de verdad, objetivo y no comercial".





Al final hicieron un pase de lista de todas las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Veracruz: Maricela apuñalada en Tierra Blanca; Mónica estrangulada en Veracruz, Tania, degollada en Xalapa; Blanca asesinada en Tihuatlán, mujer balanceada en Río Blanco; Graciela atacada por su esposo en Papantla fueron algunas de ellas.