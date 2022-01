México, sin un presupuesto garantizado para el tratamiento del cáncer, acusa senadora

"Toda política pública que busca la prevención, es una inversión que vale la pena. Se debe insistir en el presupuesto para que se asignen recursos y no quede a la voluntad (de las autoridades) si se da o no un peso.

"El cáncer no identifica años fiscales, el cáncer no identifica los tiempos para licitaciones, el cáncer no identifica siquiera si es un gobierno municipal, estatal o federal quien debe proporcionar los servicios; simplemente, el cáncer ocupa del diagnóstico, la atención y el tratamiento oportuno", apuntó.

Aunado a ello, hizo hincapié en la necesidad de ampliar el número de espacios en las residencias médicas para la formación de especialistas en materia oncológica, así como abrir más espacios para radiólogos, pues de nada sirven las revisiones médicas periódicas si no se tienen los insumos, el equipamiento o los aparatos con mantenimiento adecuado y el número suficiente de especialistas.

Ante el desabasto de medicamentos oncológicos que se ha registrado, año con año, en diferentes estados del país, Reynoso Sánchez advirtió que estos no pueden entrar con el resto de las compras.

"No es lo mismo que se compre Paracetamol –que, por cierto, también hay desabasto en algunos hospitales- a que se compre el medicamento oncológico; no se les puede tratar como el resto de las compras no solamente por no ser ni siquiera similares, sino porque llevan un proceso diferente.

"No se puede continuar preguntando cada ocho día qué desabasto hay o qué medicinas faltan para cada paciente en cada hospital y tampoco se puede judicializar el acceso a la salud; no se pueden estar tramitando amparos para tener acceso a un tratamiento", sostuvo.

La legisladora precisó que en el Senado de la República ya se presentó una iniciativa al respecto, para sacar al sector salud de la compra consolidada de Hacienda y que la compra de estos medicamentos nuevamente sea una responsabilidad de la Secretarían de Salud, con lo que podría garantizarse el abasto de los fármacos necesarios para los tratamientos del cáncer.