Medios ´hacen ruido´ en caso Diana; se le presta toda la atención: CGJ

Sobre las quejas de las integrantes del Consejo Consultivo del IVM ante la falta de emisión de la convocatoria para nombrar a la titular del Instituto, el gobernador dijo que "si lo ayudan" podría nombrar a la encargada de despacho, María del Rocío Villafuerte Martínez, como la titular.

"Que me ayuden y la hacemos titular; lo que pasa es que no es atribución directa mía, hay un mecanismo de designación, no es capricho mío pero si nos ayudan yo la designo como titular".

Dijo que le resulta "extraño" el posicionamiento de exigencia, pues desde su punto de vista no cambia nada que haya una encargada de despacho o una titular, a pesar de que desde hace dos años grupos feministas critican la labor del IVM y de la encargada.

"Siempre se ha reunido, es un poco de extrañeza del tema de la titular, pero si me ayudan que se haga titular; yo pienso que ser encargado o titular no hay problema. Lo recibo, lo apruebo e instruiré al secretario de Gobierno para nombrarla como titular, la ponemos como titular", mencionó en conferencia este jueves.

En cuanto al caso de Diana "N" añadió que "tiene todas las atenciones" del Instituto Veracruzano de las Mujeres y negó que se le esté revictimizado.

"Está detenida, pero con todas las atenciones, no está juzgada y eso no tiene que suceder; la fiscal tiene esa sensibilidad, ya los medios quisieron hacer un poco de ruido en ese tema, no todos. Yo entiendo que los que están aquí no pero otros quisieron hacer y vuelvo a insistir, tenemos que ser comprensivos de lo que rodea a una situación de estas y ponernos del lado de la mujer (...).

"Se solicitó al IVM que brindara asesoría a la mujer porque las circunstancias en que una mujer llega a tener una situación de estas quizá no sea evidente en el momento, sino que alrededor de ella pudo haber circunstancias fuera de su alcance, muchas veces creen que es una decisión propia, eso pareciera, pero no es así, las rodean circunstancias que salen de sus manos y no tienen conocimiento", señaló el mandatario.

García Jiménez se deslindó del llamado que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se modifique el marco legal que penaliza el aborto en el estado de Veracruz, pues dijo que este es un tema que le corresponde al Poder Legislativo.

"Está a nivel Constitucional que no se penalice a la mujer que interrumpa su embarazo, el tema le corresponde al Poder Legislativo; a nosotros el Ejecutivo nos corresponde observar la ley como está, en el sentido que se promulga. Esto se le tiene que plantear al Congreso y que ellos tomen la decisión, está a nivel Constitucional y entonces tendrá que revisarse y que sea el Congreso quien determine".

