Desde Xalapa, médicos exigen vacunación contra COVID-19

Sin marchar como se tenía previsto, médicos veracruzanos exigieron la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para el personal de salud que a estas fechas sigue sin recibirla.

Algunos de ellos con sus batas de trabajo, denunciaron que son varios los trabajadores de la salud en la ciudad y alrededores que están recibiendo a los pacientes con Covid-19 en los consultorios y clínicas particulares que no han sido inmunizados y criticaron que pese a ello se piense en vacunar a los maestros.

"Ya quieren inmunizar otro tipo de personal, cuando los médicos cuando se supone éramos los héroes de esta pandemia, hasta este momento, la gran mayoría de ellos no han sido inmunizados y ellos están recibiendo a los pacientes que en teoría están estables y que en realidad muchos de ellos terminan en el hospital", dijo Marcos Antonio Martínez García del Centro de Alta Especialidad (CAE) "Dr. Rafael Lucio".

La marcha que se tenía programa en la ciudad de médicos particulares para exigir la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, y que sería replicada en todo el país, se suspendió ante la poca participación de los médicos; no obstante, el pequeño grupo que se reunió en el Teatro del Estado alzó la voz para señalar que es urge tender al personal médico de los hospitales y sanatorios privados.

"Porque ellos no son los dueños de los hospitales como creen las autoridades, ellos son empleados como nosotros, son empleados, son camilleros, son químicos, son enfermeras, son médicos, recepcionistas que están ahí recibiendo a todo tipo de paciente, es mentira que nada más reciben a algunos; muchos de los pacientes que llegan, llegan por fiebre, por diarrea, por dolor, por malestar y son Covid; yo también tengo mi práctica privada y he recibido varios pacientes de Covid en el consultorio", añadió.

Agregó que es injusto que las autoridades no estén tomando en cuenta a los médicos para poder ser inmunizados pese al alto riesgo en el que se encuentran.

El médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del CAE, señaló que, aunque no hay una idea clara del número de pacientes que faltan por vacunar, tan solo en Teziutlán, en el hospital que labora el fin de semana, ya fallecieron un pediatra, cirujanos y médicos que no fueron inmunizados aun cuando ya estaba la vacuna.

"Acaban de fallecer hace 15 días de Covid, otros compañeros que ya son jubilados pero que por desgracia todavía no cumplen los 60 años tampoco fueron inmunizados y acaba de fallecer el lunes, otro compañero más. En el CAE hemos tenido varios compañeros que han fallecido laborando, en aquella ocasión cuando fallecieron todavía no había la vacuna, ahorita muchos la tenemos, pero eso no garantiza que en un momento dado tengamos inmunidad", refirió.