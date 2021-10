Médicos cubanos ´arriesgaron su vida´ para salvar a veracruzanos

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez agradeció al gobierno cubano lo que ha hecho por el estado y el país, pues recordó que al inicio de la pandemia y cuando no se contaba con el personal necesario, enviaron brigadas cubanas con más de 250 médicos.

Lamentó que "lastimosamente" algunas personas no sopesaron lo importante de ello en ese momento cuando no había vacuna y no había un tratamiento claro, además de que la atención en primera línea era arriesgar la vida, y aun así se contó con los cubanos.

Durante su mensaje en el encuentro entre el Ministerio de Cultura de Cuba y la Secretaría de Educación de Veracruz, criticó que haya quien ponga en duda "el profesionalismo de los médicos de la isla", aun cuando salvaron vidas.

"Aquí vino este grupo de cubanos y alguien lamentablemente quiso poner en duda el profesionalismo de quienes estuvieron aquí salvando vidas. El número de vidas que salvaron se sabía exactamente cuántas eran, fue muy importante por la intervención directa de un médico cubano. Yo recibí un informe de la Secretaría de Salud del estado como del cónsul que me hicieron llegar cuánto había significado en vidas esta intervención del pueblo de Cuba, no lo voy a repetir pero estamos muy agradecidos porque así hubiera sido una sola tendrían nuestra gratitud siempre", dijo.

Recordó que al inicio de la pandemia, en Veracruz requería de mil médicos para la atención de los pacientes, pero a la convocatoria que lanzaron las autoridades sólo acudieron 60.

Expuso que por ello el Gobierno del Estado recurrió a la contratación de médicos cubanos y destacó que Cuba y México siempre han estado unidos en situaciones difíciles.

"Habíamos preparado cuatro lugares para extender los servicios médicos pero nos faltaba el personal y este recurso humano, a pesar de la convocatoria tristemente no lo teníamos en México, en el primer mes de convocatoria alrededor de 60 profesionistas llegaron, pero requeríamos mil, había una demanda internacional de estos profesionistas y entendíamos que no iba a ser sencillo que alguien ofreciera sus servicios arriesgando su vida en los primeros días de covid", dijo.

El mandatario dijo que con ayuda de la Federación el Estado logró contar con 250, pero aún tenían déficit de 700 profesionales de la salud y que por ese motivo contrataron a brigadas de médicos provenientes de Cuba.

"A nivel nacional se lanzó también una convocatoria y de allá nos enviaron algunos, teníamos alrededor de 250 y nos faltaban otros 700. El pueblo de Cuba envió a brigadas médicas que decididamente atendieron Veracruz, las de 250 formaron este equipo".