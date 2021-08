Mecayapan, municipio pobre de Veracruz, deberá devolver dinero

Aunado a ello, de acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2019 que el Órgano de Fiscalización Superior entregó al Congreso del Estado, el presunto daño patrimonial de dicho ayuntamiento ascendió a 22 millones 586 mil 148 pesos.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Congreso de Veracruz aprueba rendir reconocimiento a la Armada de México

En 2019, Mecayapan tuvo un presupuesto de 92 millones de pesos, lo que significa que poco más del 20 por ciento de los recursos fueron empleados fuera del marco normativo o simplemente no los aplicaron porque no supieron o pudieron.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la observación número FM-104/2019/001 DAÑ y conforme con los registros contables y estados de cuenta bancarios, se muestran saldos no ejercidos por 4 millones 433 mil 95 pesos, soportados con el saldo en bancos; lo que demuestra que el ayuntamiento no ejerció en su totalidad los recursos recibidos, por lo que no cumplió con el principio de anualidad; además, no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (TESOFE); incumpliendo presuntamente los servidores públicos y/o ex servidores públicos con lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad .

PUBLICIDAD

Asimismo; el gobierno municipal de Bulfre Alfonso Bautisca registró saldos no ejercidos provenientes de ejercicios anteriores, lo que demuestra que el ayuntamiento cayó en la misma irregularidad, pero ahora por un monto de 4 millones 149 mil 967 pesos.

PUBLICIDAD

En un intento por solventar, la administración municipal de Mecayapan ya devolvió dinero, es decir reintegró un primer monto por 20 mil 496 pesos y otro por 76 mil 140 pesos, recursos que pudieron ser aplicados en beneficio de la población.

PUBLICIDAD

Aunado a lo anterior varias de las obras públicas realizadas por el Ayuntamiento durante el año 2019 presentan inconsistencias en la planeación, pues no hay documentación en algunos casos sobre los permisos de construcción, o el aval que deben proporcionar Pemex, CFE, Conagua y CAEV, para evitar que haya un riesgo o que pudiera representar un riesgo para la población o infraestructura de esas dependencias.