Xalapa

Me someto a lo que sea, no soy ladrón, no tengo cola que me pisen: CGJ

Xalapa | 2020-05-14 | Cortesía.

Después de que el Congreso del Estado aprobara la Reforma Electoral que reduce al 50 por ciento las prerrogativas a partidos políticos, y a su vez elimina la revocación de mandato de la Constitución de Veracruz, Cuitláhuac Jiménez dice estar dispuesto a someterse a la decisión del pueblo. Cabe recordar que, desde su campaña, el mandatario se pronunció a favor de la consulta popular, sin embargo, el país, y por lo tanto Veracruz, se encuentran hoy en una situación complicada, derivada de la pandemia por COVID-19, y la decisión se tomó solamente para disminuir gastos. "Yo me someto a lo que sea, no soy ladrón, no tengo cola que me pisen y sigo austero, cuidando el presupuesto", fueron las palabras del mandatario al ser cuestionado sobre el tema, al tiempo que pidió invertir esfuerzos y recursos a temas que en realidad afectan a los veracruzanos, como es la emergencia sanitaria por coronavirus. "Se trata de ahorrar recursos y ahorita no había de otra, era una disyuntiva, o gastar el dinero en partidos políticos o dirigirlo a donde hace falta, y anticipándonos a lo que podía venir, vamos a tener una situación económica muy difícil al cierre de año y al próximo", puntualizó.

