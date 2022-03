Me fabricaron delitos: Adriana ´N´; un WhatsApp, la única prueba

Adriana ´N´, en compañía de sus abogados, reiteró que el informe policial respecto a su detención está errado, y relató que el 2 de diciembre de 2021, día de los hechos, acudió a la ciudad de Xalapa por instrucciones de sus superiores, ya que tratarían un asunto laboral en un hotel de la capital a las cinco de la mañana; fue entonces que la detuvieron y le informaron de su cese como empleada de la Fiscalía. No estaba con el alcalde electo al momento de la aprehensión, como se informó por parte de las autoridades.

Indicó que mientras el informe señala que "en cuanto yo les aviento el celular ellos vienen, me someten, proceden y me trasladan supuestamente a la Unidad Integral (en Xalapa); quiere decir que ya tenía las manos atadas y yo no tenía mi teléfono (...) Resulta que a las 06:37 horas, cuando me doy cuenta que está armando un delito le mando mensaje a mi esposo, lo tomé de mi bolsa, siempre lo tuve".

Mientras, el proceso penal en su contra continúa en lo que se resuelve el fondo del amparo y por el que logró la suspensión de la medida de prisión preventiva oficiosa.

El abogado de Adriana ´N´, Arturo Nicolás Baltazar, mostró que la única prueba es el celular, el cual –según el reporte- fue asegurado a las dos de la mañana, mientras que las imágenes que presentaron muestran los mensajes enviados; frente a esto, lamentó que se esté dando la "fabricación de delitos", y en este caso, en cuanto se resuelva favorablemente el amparo, se solicitará la reparación del daño.