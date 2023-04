Mayoría de incendios en Veracruz son provocados; Sedema llama a prevenirlos

Ante la temporada de calor, es mayor el riesgo de que se puedan desarrollar incendios, sobre todo forestales, causando severas afectaciones, esto aunado a que la mayoría de los incendios son provocados, indicaron dependencias estatales.

De acuerdo con lo difundido por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del estado de Veracruz, "la mayoría de los incendios son provocados", de ahí que acentúa que "prevenirlos está en nuestras manos".

PROVOCAR INCENDIOS ES DELITO

La Sedema recordó que provocar incendios es un delito que se paga con cárcel, esto de acuerdo con el Código Penal del Estado de Veracruz, establecido en el artículo 259.

Los incendios forestales deben reportarse marcando el teléfono 911, desde donde la llamada será recibida para iniciar la atención del siniestro.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La dependencia estatal destacó que deben tomarse precauciones, espacialmente cuando se visite un área forestal, tales como no tirar basura ni cristales ni colillas de cigarro, tampoco debe iniciarse fuego encendiendo fogatas o realizando quemas ni encenderse ningún fuego.

Para reforzar el llamado a la población para evitar incendios, el gobierno estatal resaltó que "donde no hay fuego, hay vida; la prevención es el primer paso".

Asimismo, el exhorto es para que la población evite acampar en lugares no habilitados para ello; no dejar fogatas encendidas, cigarros, cerillos o brasas; no dejar botellas de cristal; esto además de conocer las rutas de evacuación, entre las principales medidas preventivas.