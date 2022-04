´Matrimonio igualitario, deuda con comunidad LGBT´; Veracruz presenta 2 iniciativas

Durante la exposición de motivos, Durán Chincoya, dijo que esta es una deuda que se tiene con la comunidad LGBTTI, dado que históricamente ha sido discriminado y burlado.

"Al final somos personas, como todos y todas las que estamos aquí", señaló.

Su iniciativa advierte que tal como está la ley en Veracruz tiene una flagrante violación a sus derechos humanos a una familia, libre desarrollo de la personalidad, libertad, autonomía, entre otros.

"Pone de manifiesto que la realidad social supera por mucho el marco legal existente, segrega y discrimina a la comunidad que decide compartir una relación afectiva, y que merma derechos como a los de heredar o alimentos".

La iniciativa prevé que los artículos 75 y 77 del Código Civil de Veracruz queden: "El matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil que, en ejercicio de su voluntad, deciden compartir un proyecto de vida conjunto a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin impedimento legal alguno".

Señaló que el matrimonio igualitario ha sido reconocido por 25 entidades federativas, faltando por hacer las reformas legales en las siguientes: Durango, Guanajuato, Guerrero, Tabasco, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz.

Durán Chincoya aseguró que la universalidad de los derechos implica entender que existe gran diversidad, pero que todas ellas deben sobreponerse a lo que garantice su plenitud.

"Es un escenario que se presenta a otros tiempos y hay un ingrediente más que es el reclamo del sector, Veracruz no puede esperar más", dijo.

Por ello, consideró que, aunque es claro que el matrimonio sigue ligado a la unión de un hombre y de una mujer, el concepto de familia no sigue siendo el mismo pues en el desarrollo evolutivo de la sociedad, que no puede escapar al derecho, existe una gran diversidad de estas, aunque no todas ellas causan tanta polémica como aquellas que implican a personas del mismo sexo.

Además, señaló que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCJN) ha advertido que, aunque se creara una figura con los mismos derechos que el matrimonio, pero con nombre distinto, distinción basada en la orientación sexual sería un cambio inherentemente discriminatorio.

El primer grupo en adherirse a la propuesta fue Morena, que en voz de la diputada Perla Romero; a ella se sumó la diputada Itzel Yescas Valdivia. La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Por su parte, el diputado por el PT, Ramón Ávila Díaz, propone reformar el artículo 75 del Código Civil de Veracruz a fin de que se establezca que el matrimonio es la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil.

Durante su presentación acudieron integrantes de organizaciones de la diversidad sexual que respaldan esta iniciativa. El diputado señaló que el matrimonio es la figura jurídica significa el reconocimiento de que todo ser humano puede elegir libremente su estado civil, decidir cuándo y con quién quiere vivir y formar una familia, independientemente de sus preferencias u orientaciones sexuales.

"En la actualidad las personas LGBTTTI, siguen sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal, por lo que continúan siendo sujetos a violencia, persecución y otros abusos, en clara vulneración a sus derechos protegidos no sólo en los instrumentos internacionales, sino también de nuestra propia Constitución", señala.

"No debe verse esta iniciativa como un acto de generosidad sino más bien como un acto de verdadera justicia. La propuesta va en el sentido de cambiar los términos de hombre y mujer respecto al matrimonio para establecer que sea entre personas", opinó.

Al referirse a estas iniciativas, la diputada por Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, comentó que están a favor de ella porque hay voluntad política de la mayoría de los diputados.

"Costo político no tendría por qué haber y yo en lo personal como Movimiento Ciudadano creo que estaríamos dando certeza legal a una población que lo necesita y lo merece".

El diputado coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Othón Hernández Candanedo, señaló que en esta ocasión cada diputado votará de acuerdo en la posición individual y no como grupo, aunque históricamente han votado en contra.

"Somos un partido que, si lugar a dudas preservamos el tema de la vida, pero tenemos que darnos cuenta del año en que estamos viviendo y que ante la diversidad tenemos que ser respetuosos como partido y abiertos al diálogo".