Más de 40 casos de dengue encienden las alarmas en Xalapa

De acuerdo a las autoridades municipales, Xalapa suma más de 40 casos de dengue en lo que va del año. La enfermedad continúa avanzando y se ha convertido en un tema de interés público luego de que a nivel estatal los casos de dengue aumentaran hasta un 600 por ciento comparado con cifras del año pasado.

Pero los casos de dengue contabilizados en la capital, Xalapa, podrían ser más debido a que no todos los ciudadanos tienen el hábito de acudir al doctor en caso de presentar algún síntoma, por lo que las autoridades reiteran la importancia de que éstos sean dado a conocer .

Pueden ser más casos en Xalapa

"Desafortunadamente yo me he encontrado con algunos casos donde las personas me dicen que tienen dengue y les digo que vayan a su clínica y se da el parte con la Jurisdicción. Pero luego dicen que ya pasaron el periodo de dengue y no, hay que acudir necesariamente", mencionó el titular de la Comisión Edilicia de Salud, Martín Espinoza Roldán.

Una vez detectados los casos de dengue, las autoridades sanitarias, a través del Departamento de Vectores, pueden realizar fumigaciones focalizadas en zonas y colonias que presentan mayor incidencia.

Y es que ésta es una medida que el gobierno ha tenido que reforzar, a fin de combatir los espacios en los cuales se puede desarrollar el mosco transmisor del dengue.

"Pueden ser a veces en un rango de tres a cuatro colonias porque lo que se busca es atacar el radio donde hay algún caso confirmado, pero sí se está actuando con responsabilidad", afirmó el Regidor Décimo.

Pero además de la tarea que les corresponde, las autoridades sanitarias hacen un llamado para que los ciudadanos participen en las jornadas de descacharrización para deshacerse de los objetos que acumulan agua y pueden servir como criaderos.