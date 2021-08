Más de 10 mil 800 escuelas regresan a clases en Veracruz; no se privilegia élite: CGJ

Enfatizó que su gobierno no va a reproducir un sistema de injusticia, pese a que la derecha y sus voceros "quieran seguir en su rollo" de estar en contra de las clases presenciales.

Dijo que, aunque el total que se tiene en el estado son 24 mil planteles en el estado no todas son escuelas ni de educación básica.

"Son cerca de 12 mil escuelas de educación básica, pero hay municipios que fueron afectadas por el huracán y no hay condiciones para el regreso, no obstante, eso, yo pasé por Álamo y vi en una escuela como las madres de familia están en la escuela limpiando y preparando por el regreso a clases, el deseo de la sociedad es otro, quizá algunos medios no lo quieren y se quedaron con el discurso de la derecha de boicotear y atacar la educación, no querían que el más pobre tuviera acceso a la educación".

También criticó que pareciera que los medios de comunicación están en contra del regreso a clases, pero que el estado no va a reproducir el sistema de injusticia porque anteriormente se privilegiaba a la élite.

"Nosotros estamos contra esa política discriminatoria, injusta, y que genera más pobreza porque la educación es un medio también para que un niño de una familia pobre se prepare alcance estudios superiores y cambie su entorno familiar económico (...) hoy pareciera que algunos medios están en la sintonía de la derecha, diciendo ´que no regresen hay mucho riesgo´ no saben el daño que están causando", cuestionó.

Sentenció que pese a ello, el regreso a clase se dará porque en el estado no se va a reproducir ese sistema de injustica, "porque han perdido de vista que el que mejores condiciones tiene en la educación a distancia es el niño que tiene un mejor acomodo económico porque tiene internet en casa y hay que pagar, porque tiene el celular del papá o la mamá o hasta el propio, vive en una ciudad donde hay esa infraestructura y el que no, le tuvimos que dar un seguimiento con libro y cuadernillo de trabajo y eso hizo diferencias que no vamos a mantener".

En conferencia de prensa dijo que el regreso a clases de este día es un gran logro y que se seguirá trabajando.

Sostuvo que están focalizado el interés de regresar a clases presenciales en la educación básica y recordó que en el caso de la educación superior se tienen modalidades y tiempos diferentes.

Dijo que en ese nivel se dio de manera mixta porque los jóvenes tienen una formación más académica que le permite la autoevaluación incluso.

"Y ello permite que podamos utilizar el recurso de clases mixtas e híbridas, cuando es mixta es que pueden recibir clases presenciales y de manera virtual, híbrida es cuando solo prefieres una opción".

Felicitó a las y los maestros comprometidos y conscientes de usar el recurso de manera presencial para realizar el aprendizaje desde los espacios escolares

Señaló que no es fácil y que es un reto que será tomado por los maestros conscientes, "estamos haciendo el recuento de cuántas".