martha_soledad,__premio_estatal_a_la_mujer;_reconocen_a_cocineras_tradicionales

"Cada una se empodera de lo que es. Mi lucha ha sido constante por esta libertad. Ellas se empoderaron y con ese empoderamiento lograron también llevarle un sustento a su familia", sostuvo.

Destacó el trabajo de las cocineras tradicionales del Totonacapan, pues ella en la actualidad ha sido nombrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como Embajadora de nuestro país, para promover la milenaria gastronomía totonaca en el resto del mundo.

Gómez Atzin es originaria de la zona y desde niña se destacó por preservar y poner en alto el trabajo de las cocineras tradicionales del Totonacapan.

Fundó la escuela Casa de la Cocina Tradicional del Centro de Artes Indígenas, en donde atiende a toda persona que quiera adentrarse y conocer las milenarias recetas de la cocina indígena.

En el año 2001 fundó formalmente el Colectivo "Mujeres de Humo", dando visibilidad a las mujeres del Totonacapan a través de la enseñanza de la cocina tradicional.

Su primera muestra gastronomía fue a los 15 años en el "Temascal" casa de la cultura de Banderilla Veracruz, con el tema "Cocina Ceremonial de todos los Santos".

Ganó el 2do lugar en el museo de Fonorte en México D.F. en el concurso de Nacimientos tradicionales, participó con un nacimiento de chocolate molido en metate.

Su primer reconocimiento fue en el año 2005 en el Puerto de Tuxpan en el evento de C.A.N.A.C.O. por su trayectoria y rescate de la Cocina Tradicional del Totonacapan, cuando le fue otorgado un Diploma por la empresa Nestlé en el año 2005 en el Puerto de Tuxpan, como reconocimiento por su trayectoria 10 años de rescate en la Cocina Tradicional Del Totonacapan, en el evento Veracruz a la Vainilla.

Obtuvo el Segundo lugar en Cocina Tradicionales de Veracruz a la Vainilla; ha participado en diferentes Encuentros Nacionales de Museos Comunitario dando talleres en los estados de Querétaro, Morelos, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Puebla y en los diferentes Museos de la región de Veracruz.

Además, ha sido reconocida por rescatar las Cocinas tradicionales en el evento Madrid Fusión, sede Guanajuato, Guanajuato.

El 14 de octubre de 2009, representó a la Cocina Tradicional Mexicana dentro del Evento 2 Annual as Symposium On Latins Cuisines, Cultures, and Exchange, at the new, Institute of América campus San Antonio Texas.

Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales representando a las cocineras tradicionales y a las cocinas de humo de su región.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, señaló que no sólo la mujer citadina enfrenta problemas.

"Felicito a las diputadas y legisladores de Veracruz por haber seleccionado para este galardón a una mujer indígena. Sobre todos los derechos exigidos y que se consagran en nuestra Carta Magna, hay los que deben ser restituidos a plenitud en nuestros pueblos originarios para no permitir que prevalezca una visión clasista en la reivindicación de derechos constitucionales.

"Es importante visibilizar la problemática que afronta la mujer, pero es imprescindible que en esta tarea no se determine, a veces sin pretenderlo, que solo es la mujer citadina quien la padece, no solo la que recorre las calles de asfalto y cemento, sino que también está la mujer que camina descalza en veredas de montaña, que vive en la amplísima zona rural veracruzana, la que en otros tiempos se le ha querido imponer la lejanía como sinónimo de abandono", expresó.