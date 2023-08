Marcelo Ebrard propone plan para empleo y crecimiento económico en México

Marcelo Ebrard Casaubón, candidato a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, clausuró sus asambleas informativas en distintas ciudades, incluyendo la Arena Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, Puebla, Chiapas y Xalapa. En estos eventos simultáneos, Ebrard Casaubón delineó una visión para el futuro de México, resaltando su propuesta de generar seis millones de nuevos empleos y aumentar el crecimiento económico del 4 al 5 por ciento.

El candidato hizo hincapié en la importancia de establecer un sistema universal de salud y mejorar el sistema de justicia, educación, igualdad de género y empleos remunerados, con el objetivo de construir un país triunfador.

En su mensaje, reconoció los cimientos establecidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el trabajo de Morena, lo cual permitió que ocho millones de personas superaran la pobreza.

SUPERAR LA POBREZA

Ebrard Casaubón subrayó la meta de erradicar la pobreza restante y aspiró a alcanzar para el año 2030 la creación de seis millones de empleos adicionales y duplicar el salario mínimo.

Además, abogó por implementar un sistema universal de salud y fomentar un crecimiento económico anual entre el 4 y el 5 por ciento, mientras se mejora la seguridad y se recobran los espacios públicos.

En este contexto, planteó la incorporación de un cuarto precepto en la Cuarta Transformación: el compromiso de no defraudar al pueblo mexicano, en conjunto con los preceptos ya establecidos de "no mentir", "no robar" y "no traicionar".

REFORMA AL PODER JUDICIAL

Ebrard Casaubón también resaltó la necesidad de reformar el Poder Judicial para eliminar la corrupción y brindar acceso universitario a los jóvenes, lo que consideró como el próximo nivel de la Cuarta Transformación.

En referencia a su propuesta para liderar la Defensa de la Cuarta Transformación, Ebrard Casaubón afirmó que bajo su dirección, Estados Unidos vería a México de manera equitativa y atraería inversiones de empresas destacadas.

En el ámbito ambiental, Ebrard enfatizó la importancia de revitalizar ríos y lagos, proteger la fauna y asegurar que la generación actual pueda cumplir con las venideras.

Al cierre de su discurso, el candidato declaró: "Cerramos una etapa de trabajo y abrimos otra. Hoy inicia el futuro de México y se inicia el camino para ganar las elecciones de 2024".

En este sentido, respaldó un voto libre y secreto en la Encuesta de Elección de Coordinador de la Cuarta Transformación, y exhortó a que se abriera la puerta para participar en la encuesta.

Ebrard Casaubón reiteró que la encuesta interna involucra a 12 mil personas, aunque cada voto a su favor representa a miles más de simpatizantes del movimiento.

"Vamos a abrir la puerta, promover y ganar la encuesta la semana que viene. Vamos a triunfar. Hasta la victoria. Nos vemos el 6 de septiembre en la celebración", indicó.