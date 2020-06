Mantiene IMSS tratamiento de pacientes con problemas renales

Los problemas renales tornan a las personas más susceptibles de contraer infecciones, como COVID-19, debido a que la gran mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad, son además diabéticos, hipertensos, obesos o todas las anteriores, lo que condiciona la disminución de las defensas inmunológicas del organismo, comentó el nefrólogo del Hospital General de Zona (HGZ) N° 11, Luis Francisco Paniagua López.

No es recomendable cambiar el tratamiento de hemodiálisis por diálisis, para no salir de casa, debido a que la mayoría de pacientes que se encuentran en hemodiálisis, es porque ya no son candidatos a diálisis peritoneal por diferentes condiciones médicas.

Aquellos que se pudieran cambiar a diálisis peritoneal, requerirían hospitalización y capacitación para cambiar de modalidad, alternativa que no es posible en estos momentos por la reestructuración de los servicios de salud en los hospitales, para atender a pacientes con COVID-19.

Para disminuir los riesgos de contagios y brindar el tratamiento a los pacientes renales durante la emergencia sanitaria, el Instituto ha implementado diversas acciones, como subrogar los servicios de hemodiálisis a una unidad exclusiva, para evitar que acudan al hospital y el contacto con pacientes de riesgo; los derechohabientes en tratamiento de diálisis peritoneal, siguen su terapia en el hospital, pero con cita para evitar aglomeraciones.

Se ha facilitado la atención vía telefónica y por medios electrónicos para resolver algunas dudas y problemas en su tratamiento, se continúa con la atención médica presencial con citas programadas, y se admite sólo al paciente si es autosuficiente o máximo con un familiar si requiere ayuda. Esta atención se da con el debido distanciamiento y equipo de protección personal.

Se subraya que el equipo de salud trabaja todos los días con varias estrategias y protocolos de higiene y seguridad, para minimizar los riesgos de contagio entre pacientes y el personal de salud, enfatizó el médico especialista.