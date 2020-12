Mano de Javier Duarte, ¿tras asesinato de Regina Martínez?

El mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez dijo que su gobierno está dispuesto a coadyuvar en la reapertura de la investigación por el asesinato de la periodista Regina Martínez, ocurrido el 28 de abril de 2012 en Xalapa.

Expuso que, si bien el caso está en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, la Fiscalía General del Estado podría apoyar con lo que se requiera.

"Que apoye con lo que se le permita para esclarecer el crimen, si hay algo pudiera aportar que se hiciera, pero recuerden que cuando se atrae un caso, todas las carpetas se recogen por protección de las investigaciones", dijo.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, dijo que no se debe dejar fuera que la corresponsal de Proceso era crítica del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa y dijo coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se debe aclarar ese homicidio dado que hay dudas respecto al proceso que se siguió.

"No es un caso cerrado, seguirá y hacemos votos para que se aclare, no olvidemos que Regina era una crítica del Gobierno en turno (Javier Duarte de Ochoa) y eso no se puede deslindar de la investigación como pretendieron los gobernadores anteriores", dijo.

Insistió en que el caso debe ser aclarado porque era una de las periodistas críticas del régimen pasado.

"Tiene que quedar muy claro porque era de las periodistas certeras, críticas, del régimen pasado, esperamos que la Fiscalía Especializada continúe la investigación y llegue al fondo para que se esclarezca".