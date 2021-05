magisterio_en_veracruz,_sin_plazas,_seguros_o_becas;_exigen_audiencia

"Estamos pidiendo los resultados de movimientos de personal, los cuales comprenden los cambios de adscripción y permutas y propuestas directas para asignación de plazas y regularizaciones administrativas", dijo el secretario general del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), Gerardo Velásquez Maravert.

"Hay muchos compañeros que no han sido basificados, aun cuando por ley (...) los cambios de adscripción están detenidos desde que llegó esta administración, solamente han sido largos y ya llegamos al próximo ejercicio fiscal", abundó.

Señaló que al inicio de la administración estatal tenían altas expectativas al considerar que al frente de la dependencia estatal se encontraría un docente con antecedentes de lucha magisterial; sin embargo, a más de dos años del inicio de su gestión, han encontrado puertas cerradas y negativas al diálogo.

"En la Secretaría nosotros esperábamos otro actuar por parte de las autoridades, creo que no les ha quedado claro que el magisterio veracruzano no es gremio que sean borregos, es un gremio pensante, que por supuesto que van a tomar las condiciones que ellos consideren necesarias y basándose en las respuestas y el actuar del gobierno del estado, en este caso de la Secretaría de Educación de Veracruz donde no hemos encontrado la empatía que esperábamos".

