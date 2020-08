Magisterio de Veracruz se resiste a programa 'Aprende en Casa'

En Veracruz hay resistencias del magisterio hacia el programa "Aprende en Casa", de ahí que implementarán cambios a las clases por televisión haciendo uso de su derecho a la libre catedra durante la contingencia por COVID-19.

Así lo afirmó el vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV-CNTE), Daniel Hernández.

"No vamos a seguir al pie de la letra lo que está planteando la Secretaría de Educación Pública (SEP); vamos a hacer lo que sabemos, como profesores", expuso.

Hernández subrayó que a nivel estatal es tiempo de generar un acuerdo en el sector entre autoridades, maestros, padres de familia y alumnos para establecer una mejor estrategia contra la pandemia en el ámbito educativo

.

En su opinión, hasta la fecha las autoridades han actuado unilateralmente, por ello preparan conversatorios con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

Reconoció que en Veracruz no cuentan con la organización para implementar alternativas a las clases por televisión como la CNTE proyecta en Oaxaca y quienes sí podrían hacerlo, en el caso de los sindicatos, están optando por el silencio.

"Quienes tienen dinero para estar trabajando o para poder generar algunos otros elementos es el Sindicato, los charros, pero no están haciendo nada; nosotros en nuestras fuerzas estamos generando conversatorios de trabajo para platear las estrategias que vamos a estar llevando a cabo con los alumnos", adelantó.

Hernández sostuvo que los niveles de pobreza en Veracruz no generan condiciones para que todos los niños puedan llevar sus clases por televisión, radio o en línea, pues hay hogares con menores en diferentes niveles escolares y no cuentan con aparatos para todos.

"No puedo decir una solución inmediata, porque la estamos consensando con los compañeros, pero sí puedo decir que lo que están implementando no es correcto y por lo tanto los maestros estaremos haciendo uso del Derecho de libre catedra y estaremos buscando la mejor opción para llevar educación a nuestros alumnos.

"No nos negamos a eso, a lo que nos negamos es a que la presencia de las televisoras y los grandes empresarios quieran nuevamente controlar la educación y la usen como botín político y económico", refirió.

En cuanto al trabajo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) señaló que "es opaco y gris", pues no permitieron al magisterio estatal verter propuestas de quienes están frente al grupo y de los padres de familia al final del pasado ciclo escolar y en el arranque del próximo.

"Ha sido una tarea que no se demerita, que se está realizando, pero no ha sido suficiente y no ha sido acertada", añadió.

Al respecto evidenció que en el ciclo escolar anterior la SEV no pudo entregar los cuadernillos de trabajo para las clases en línea o por televisión a todas comunidades y en su opinión la estrategia no tuvo el éxito "que se dice".

"Nosotros creemos también y solicitamos y exigimos a la SEV que escuche a los maestros, que no repitamos los mismos errores del pasado.

"Recuerden que una de las situaciones por las que salimos a las calles en 2013, 2014 y 2015 fue precisamente porque se dejó de lado al maestro, no se le escuchó ni tomaron en cuenta sus demandas y por eso el régimen anterior cayó, gracias a la organización de los maestros y de los padres de familia", expuso.