Magisterio de Veracruz se dice excluido de plan de regreso a clases

El secretario del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz, José Arturo Hernández Martínez, refirió que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no ha tomado en cuenta a los docentes para elaborar la estrategia del regreso a clases virtuales, luego del anuncio de la Federación.

Criticó que el secretario de Educación del estado Zenyazen Escobar García no haya convocado a las organizaciones sindicales y no se cuente con un plan.

"Nuestro secretario de Educación, no ha tenido el tino para convocar a las 45 organizaciones sindicales del magisterio en Veracruz para sentarnos en una mesa de diálogo y ver el mecanismo para ver la estrategia de atención", dijo.

Sostuvo que, a pesar de lo dicho por la Secretaría de Educación Pública, en el caso de Veracruz, no hay idea de cómo se llevará a cabo y no se ha tomado en cuenta que en la entidad no hay ni la infraestructura ni el equipamiento en todos los casos.

"No existe la infraestructura suficiente, las familias que viven en comunidades alejadas no tienen la forma de comunicarse por vía internet, nos falta mucha infraestructura, hay compañeros que no tienen computadoras, internet en sus casas y no encontramos la mecánica para que atiendan el llamado y laboren", abundó.

En ese sentido apuntó que usar la televisión para dar clases suena a improvisación, ya que es una medida que ya se implementó en la entidad y no dio resultados dado que los menores en casa se aburren y la mayoría de sus padres está trabajando.

Detalló que el alumno va a estar 10 o 15 minutos recibiendo la información del tutorial, pero en realidad no va a terminar una sesión en su casa.

"Están en sus casas y el padre de familia debe buscar el sustento o la manutención de su hijo, hacer el quehacer en casa, lo veo muy difícil por eso es importante que nos sentemos con la SEV para ver el mejor mecanismo, dos o tres estrategias según las necesidades", reiteró.

Escobar García acusó, está actuando de manera unilateral y no dará tiempo para atender estos nuevos lineamientos por lo que consideró importante que se siente con el magisterio veracruzano.