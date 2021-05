Madres xalapeñas buscan a sus hijos hasta bajo la tierra

En algunos casos son años de búsqueda. La búsqueda ha ido hasta debajo de la tierra, buscando pistas o noticias incluso en fosas clandestinas.

"Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta".

Antes de las 9 de la mañana, madres, hijos, hijas, familiares, se dieron cita en el Panteón Palo Verde, en Xalapa. Visten de blanco, llevan flores blancas, portan cartulinas que demandan la aparición de sus seres amados. Se reencuentran, se abrazan, lloran y se dan ánimos, fuerzas. Llevan al frente las fotografías de sus hijos, de sus hijas, de sus madres.

"¿Dónde están, ¿dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?", se escucha el clamor en las calles de Xalapa, en una marcha que avanza sobre la avenida 20 de noviembre, Xalapeños Ilustres, Juan de la Luz Enríquez, rumbo a la Plaza Lerdo y, finalmente, hasta el monumento a la madre: una mujer alza en brazos a su pequeño hijo, en la avenida Ávila Camacho.

Son años de lucha, años de marchar, años de buscar. El dolor ha unido a las madres, pero también el coraje y empeño de buscar a su hijos, a sus hijas, a sus madres.

Reclaman a sus hijos, en pleno 10 de mayo. El único año donde no salieron a marchar a las calles fue en 2020, debido a la pandemia. Sin embargo, la búsqueda no cesa, "no hay descanso, "hasta encontrarles".

"¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!", "Si la sociedad se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra", lanzan en las calles que, silenciosas y estremecidas, las miran avanzar.

Las consignas llegan hasta la Plaza Lerdo, donde se encuentran los varios colectivos: Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Colectivo Familiares Xalapa Enlaces, Colectivo por la Paz Xalapa.

Ahí, en la Lerdo, portan globos blancos, algunos en forma de estrella. Colocan bordados: "les seguimos buscando". Junto, fotografías, una larga lista de nombres de personas buscadas sin descanso.

Una mujer abraza a una niña y a un niño, lloran.

Hay madres que buscan a sus hijas que, a su vez, son madres buscadas por sus hijos.

"Hoy tendría que estar festejando con mi madre, pero la sigo buscando", reclama una hija quien dirige un poema a su madre.

En algunos casos, son años, desde 2006, 2009, 2012, 2015, 2017, los que se ha buscado, recuerdan; desde entonces, las historias de personas desaparecidas han cimbrado a muchas familias, a Xalapa, a Veracruz, al país.

Luego del acto memorial y de protesta en la Plaza Lerdo, llamada también Plaza Regina, los contingentes, ahora agrupados, se encaminan al monumento a la madre. Ahí las fotos, los abrazos, el llanto y el consuelo que entre madres se dan, para seguir buscando.

La exigencia de justicia va de la mano con la búsqueda y el reclamo, "porque vivos se los llevaron, vivos los queremos".