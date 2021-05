´Madre´, una palabra con magia en las calles de Xalapa

PUBLICIDAD

Salió el sol y Josefa no ha podido descansar hasta que la noche cae. Filósofas instintivas, guerreras las 24 horas del día, todo el año, así describe a las madres. Ella dice que por sus hijos iría hasta el fin del mundo, que son su motivación y que sólo desea para ellos una vida bien andada, que de verdad tomen conciencia de que no siempre estará con ellos para cuidarlos, y que para ella el día de la madre no debe ser una fecha comercial y de consumo.

Noticia Relacionada Gas Express Nieto indigna a xalapeños; chofer mata intencionalmente a perrito

Josefa sigue en pie: con ternura y amor por sus hijos, su familia. Quiere abrazarse a las razones por las que disfruta la vida: salir a caminar con sus pequeños, comprarles un helado, verlos crecer.

PUBLICIDAD

En México se celebra el 10 de mayo, en otros países se realiza el primer domingo del quinto mes y en otros el tercero. En Veracruz no para todas las mamás es día de alegría. Un grupo de madres viven la fecha con dolor.

Transcurren la fecha con tristeza, en busca de sus hijos desaparecido en Veracruz. ´No hay nada que celebrar, solamente para que la sociedad vea que los desaparecidos tiene familia. Los estamos buscando, no es como muchos piensan que los desaparecidos están ahí en el olvido´, asegura la señora Martha.

PUBLICIDAD

A final de cuentas, en la tragedia, con pandemias, en la dicha, en Veracruz y en el mundo, "madre es el nombre de Dios en los labios y el corazón de un niño pequeño." Porque madre es un verbo. Es algo que haces, no algo que eres.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD