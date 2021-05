Madre pide custodia de su hija; el padre la sustrajo hace 11 años

Ante ello, la madre de la menor pide a las autoridades "hacer su trabajo" y dar agilidad para que pueda ver a su hija y poder tener la custodia de la niña que cumple 11 años en octubre.

PUBLICIDAD

"Ella ni siquiera sabe de mi existencia, le dijeron que yo estoy muerta (...) No la veo desde el 8 de abril de 2011 (...) El padre la sustrajo, con lujo de violencia, del domicilio donde habitaba la menor, mi hija, junto conmigo y familia".

Noticia Relacionada Reconoce René Fujiwara trabajo de Víctor Hugo Arteaga por sumar a la democracia

Gabriela Mascareñas refirió que no estuvo casada con el padre de su hija, únicamente sostuvieron una relación sentimental y luego él sustrajo a la niña y desapareció con ella por más de 10 años.

"Ignoro la situación que a él lo motivó para sustraer a la menor (...) Se la llevó a los 6 meses de edad, era muy difícil poderla localizar y hasta cerca de esta fecha supimos que el sujeto está aquí en Xalapa (...) Él estuvo evadiendo a la Justicia, todo este tiempo estuvo moviéndose".

PUBLICIDAD

La madre refirió que su hija está resguardada en el albergue Conecalli "bajo otra identidad, no con la que fue registrada".

"Yo confío en que la autoridad veracruzana nos va a hacer justicia, únicamente pido lo que a Derecho corresponde, y que se vele siempre por el interés superior de la niña, a quien se le han privado todos sus derechos prácticamente desde que nació, cuando el sujeto se la llevó. Yo pido que me la devuelvan, no hay ninguna razón que justifique ni la restricción de mis derechos ni el impedimento para poderlos ejercer (...) No me han permitido el acercamiento, no me han permitido verla y saber en qué condiciones ella está", expresó la madre de la niña.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD