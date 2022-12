Espero tener vida para ver sentencia condenatoria para justicia a mi hija": madre de Mariana Lima Buendía (+Video)

"Han sido 12 años los que hemos caminado y no hay todavía una sentencia para que se siente un precedente de no repetición. Es lo que estamos esperando", expresó Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía.

Mariana es víctima de feminicidio pero que, cuya muerte, en 2010 y en un primer momento quiso hacerse ver como un suicidio por parte de su agresor, recordó.

En su visita a Xalapa, la señora Irinea, junto con integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), expusieron que el presunto agresor de Mariana, quien fuera su esposo, se encuentra procesado.

Las pruebas científicas y la exhumación del cuerpo de Mariana han demostrado que no fue un ahorcamiento lo que le arrebató la vida, como pretendió simularse, sino un "estrangulamiento con arma".

Relataron que la lucha de doce años ha sido porque en un primer momento, se dijo que Mariana se había suicidado, pero se han presentado pruebas científicas de lo contrario.

"Mi hija iba a ser abogada, estudiaba Derecho, y estaba decidida a separarse de su agresor, su esposo, quien la humillaba en todo momento y empezó a agredirla porque no le gustaba que Mariana no se comportara como una mujer sumisa (...)

"Incluso le tatuó su apellido en la espalda, y dijo que para que no hubiera duda que ella era de su propiedad".

El día que Mariana fue a su domicilio por sus cosas y romper con la relación que tenía con su agresor, la señora Irinea recibió una llamada del marido de su hija, en la que le decía que su hija se había colgado.

Pero al llegar al domicilio, detalla la señora Irinea, Mariana estaba acostada en la cama, junto tenía el control remoto de la televisión. "Yo en ningún momento la vi colgada y empecé a observar todo, a notar cosas raras (...)

"Cuando llegó el Ministerio Público cuestionó a Julio César por qué la había bajado, y él dijo que porque no la iba a dejar así, pero que tomó unas fotos, y las mostró.

"Cuando le preguntaron de dónde se había colgado, él señaló hacia la puerta, a una armella, y un buró (...) Mi hija pesaba 66 kilos, no había en ese lugar un punto de donde pudiera colgarse, y las lesiones que tenía no correspondían al buró (...)

"Pero así quisieron darle carpetazo y me dijeron, señora, su hija se colgó", narró la madre de Mariana.

"Pero no hay crimen perfecto, y esas mismas fotos que él mostró han evidenciado que mi hija no se suicidó". Julio César, el presunto homicida, se encuentra procesado desde 2016.

Sin embargo, "aún no hay sentencia definitiva, que es lo que la señora Irinea exige que ocurra pronto, pues "ya han pasado 12 años con 5 meses".

Además, la exhumación del cuerpo de Mariana reveló que en sus uñas había tejido del agresor, lo que se presume que fue en el intento de ella por defender su vida.

De igual manera, la necropsia sacó a la luz la lesión en el cuello, lo cual no corresponde a un ahorcamiento, sino a estrangulamiento con arma, esto de acuerdo con pruebas científicas que se han ido desahogando.

De ahí que la familia de Mariana y especialmente su madre, esperan una sentencia definitiva y condenatoria para el agresor, y que haya justicia para la joven.

El caso de Mariana Lima Buendía es un referente histórico a nivel nacional.La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que el caso se investigara con perspectiva de género.

Con ello, y gracias a la lucha de su madre, familia y organizaciones defensoras de las mujeres, como a Mariana podría hacérsele justicia en próximos meses con una sentencia irrevocable que dictamine que fue asesinada por su agresor, y que el agresor reciba condena en prisión.

Todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo presuntos suicidios y accidentes violentos, deben investigarse con perspectiva de género, bajo la hipótesis de que se cometió un feminicidio.

A partir de ello deben irse desahogando pruebas, por eso el caso de Mariana es un precedente nacional, refirió la señora Irinea, acompañada de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

"Quiero una sentencia para Julio César, y exijo la máxima (..) Espero tener vida para ver la sentencia condenatoria ya firme. Espero que el Poder Judicial no sea blandengue, que ni le quiten años ni lo dejen libre.

"Ese es el camino que me ha tocado recorrer, sé que no voy a volver a ver a mi hija, que no la voy a revivir, pero al menos quiero que haya justicia y que ninguna mujer vuelva a ser víctima de una situación así", expresó Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía.