Luis Felipe, su pasión por la música los llevó a Los Aguas Aguas

"La música es lo mejor que me ha pasado", señaló Luis Felipe Balderas López , quien hace aproximadamente 15 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida, que lo llevó a integrarse a una de las agrupaciones más reconocidas de Veracruz : Los Aguas Aguas .

Originario del estado de Puebla, pero con corazón jarocho, Luis Felipe llegó a Xalapa en 2002, cuando inició sus estudios en Psicología, sin imaginar que, años más tarde, sería llamado a formar parte de esta emblemática banda musical.

Noticia Relacionada Analizará Federación Tercera Alerta de Género para Veracruz

Sus inicios

La música siempre ha formado parte de la vida de Luis Felipe, al nacer en una familia donde los instrumentos musicales eran pieza esencial en el día a día.

"Mi papá tenía un grupo musical; siempre había instrumentos en la casa, entonces nos formó en esto de la música. Siempre había gente tocando o ensayando, iban tíos o amigos... siempre había música", recordó.

Con tan solo 7 años tuvo su primer acercamiento con el teclado, gracias a las enseñanzas de su tío. A partir de ese momento comenzó a tocar en fiestas y reuniones familiares; sin embargo, para ese entonces la música solo era un pasatiempo.

Al estudiar Psicología en la Universidad Veracruzana, forma el grupo ´El tocador de damas´, junto con su hermano y amigos. Desde ahí emprendió un camino que, sin pensarlo, lo llevaría hacia el éxito.

La gran oportunidad

En 2006 llegó una propuesta que cambiaría el rumbo de su vida.

"Erik, uno de los integrantes, tocaba con los Aguas Aguas. Me dijo que no tenían tecladista y que si quería probar", relató. Luis Felipe no lo dudó y acudió al casting. Inmediatamente fue aceptado y, actualmente, lleva 15 años en la agrupación.

Su primera presentación con Los Aguas Aguas fue apenas tres días después de su llegada, en un evento de la Escuela Normal. También acudían a eventos sociales y festivales, hasta que empezaron a darse a conocer.

"A todos los lugares donde nos invitaban, íbamos; no nos pagaban, pero no te pesa tanto porque estás más joven, estás estudiando. Conocimos Veracruz: todos los ranchitos, pueblitos, festivales, fiestas, ferias... fuimos a muchos lugares. De ahí nos empezamos a mover, íbamos a Puebla, Ciudad de México", contó.

"Hasta nos decían ´Los siempre siempre´, porque tocábamos en todos lados", dijo divertido.

Su éxito fue tal, que han tenido colaboraciones con artistas como Botellita de Jerez y pisado escenarios importantes como el Vive Latino, e incluso han llevado su música a Francia, España, Portugal, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros países.

Los Aguas Aguas

A 16 años de la formación de Los Aguas Aguas, la banda cuenta con dos álbumes de estudio: Easy & Tropical Machine y Two, Three Karate Moves.

El tercero fue frenado debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, lo han ido dosificando en sencillos: Mañana sureña, Manantial de arena, Siempre, Unidos, #Mañana228, Cumbia me llaman (tema que escribió junto con el saxofonista José González) y el más reciente, Un bolero para Lorena.

En 2020, Los Aguas Aguas cumplieron 15 años de trayectoria y habían programado cuatro fechas para Aguas calientes, Guadalajara, Ciudad de México y Toluca, las cuales están pospuestas ante la situación sanitaria en el país; no obstante, esto no les ha impedido seguir generando material para sus seguidores, por lo que decidieron empezar a sacar videoclips de algunos temas.

El primero fue ´Tranquilo y tropical´, el cual los llevó a conseguir cuatro nominaciones en los premios Pantalla de Cristal: mejor video, mejores valores de producción en pantalla, mejor edición de arte y mejor casting, obteniendo el premio en esta última categoría.

Música y psicología

Fuera de los escenarios, Luis Felipe también ha pasado su tiempo ejerciendo la psicología.

En 2016 trabajó como psicólogo jurisdiccional en Prospera, como encargado de la Evaluación de Desarrollo Infantil. Desde ahí encaminó su trabajo hacia la niñez y, ahora, dedica parte de sus ratos a crear talleres infantiles, para unir la música con la psicología y demostrar que todas las personas pueden aprender este arte.

"Todos tenemos canciones que nos traen muchos recuerdos; como un soundtrack que le da sabor a nuestra vida".

"En una de las charlas antes de que mi papá falleciera, me dijo ´viví como yo quise´. Y es lo que siempre intento hacer", Luis Felipe Balderas, integrante de Los Aguas Aguas

Él es

Nombre: Luis Felipe Balderas López

Grupo musical: Los Aguas Aguas

Instrumento: Teclado

Lo puedes seguir en: @mupsicomalabares

Piensa rápido

Familia: amor

Música: vida

Los Aguas Aguas: familia

Psicología: necesaria

Vida: disfrutar

Dios: Muy grande