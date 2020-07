Lucha para la despenalización del aborto no ha terminado: IMMX

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMX) Yadira Hidalgo González dijo que con el desechamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del proyecto por el que se ordenaría al Congreso Local reformar el Código Penal del estado, la lucha no se ha acabado.





Sin embargo, señaló que se dio un muy mensaje al dejar en duda la aplicación de los tratados internacionales lo que, dijo, tiene que ver más con cuestiones políticas que de tipo jurídico.





“Pero sabemos que el juego es así, y que sobre todo el tema de aborto causa siempre mucha controversia y a la SCJN no le gusta la controversia, pero cuando hablamos de aborto siempre es así, se polariza mucho”, abundó.





Dijo que ahora lo que se tendrá que hacer es fortalecer el proyecto analizado este día y volverlo a presentar, “el proyecto se returna a otra ministra, y lo que se tiene que hacer es revisarlo, fortalecerlo y volverlo a presentar. Y en ese sentido nosotras estaremos ahí pendientes”, dijo.





Sostuvo que los grupos antiderechos utilizarán esto como una bandera en favor de su posición, pero aclaró que la corte “no ha dicho absolutamente nada acerca de despenalizar o no el aborto, no han dicho absolutamente nada”.





Lo que dijeron es que la técnica jurídica con la que se hizo este proyecto no es del todo correcta, abundó al además activista.





“Aquí en lo que estuvieron en contra no es de la despenalización del aborto, es en contra de la redacción con técnica jurídica del proyecto en cuestión”, dijo.

Por ello insistió, se returna y se tiene que fortalecer y modificar y volver a pasar, “esto no acabado”.





Agregó que esto es solo un obstáculo, pero lo que resulta preocupante es que el mensaje de la SCJN diga que no hay omisión legislativa cuando sí existe y es clara, “y eso a mí me suena a presiones de los grupos antiderechos que tienen muchos recursos y todos son muy violentos, estuvieron ahí todo el tiempo a pesar de que no tenemos que estar fuera de las casas, estuvieron todo el tiempo afuera de la suprema corte”.