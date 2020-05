Locatarios de Las Trancas, desesperados por cierres y desplome de ventas

Locatarios de Las Trancas, en los límites de Xalapa y Emiliano Zapata, cerraron los dos sentidos de la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del centro comercial Xanat.

Ello en protesta contra la disposición del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos para el cierre de comercios no sustanciales del miércoles 27 al domingo 31 de mayo de 2020 en esta zona, pues aseguran que la medida le da al traste a su economía.

Aseguran la restricción, ordenada en la Gaceta Oficial de este martes, perjudica a en su mayoría a restauranteros instalados en la calle principal de Las Trancas.

Para Rafael Meza Alvarado, propietario de abarrotes "La Xalapeña", el cierre por cinco días agrava la situación de falta de ventas y para el pago de sueldos, luz eléctrica, agua potable y demás servicios que tienen que saldar en plena contingencia.

"Estamos ahorcados, la contingencia ha traído como consecuencia apretarnos el cinturón demasiado, las primeras veces que cerramos el Día de la Madre, el Día del Maestro y ahora que nos cierran cinco días prácticamente, nosotros pagamos renta, luz, empleados, y todo esto ya nos viene pagando", expuso.

El cierre lo realizaron con vehículos atravesados en ambos carriles de la Xalapa-Veracruz a modo de presión para pedir la reapertura de la vía y apoyo por parte del Gobierno del Estado para solventar los gastos.

"Queremos que nos den acceso, que permitan el paso de automóviles y que nosotros nos comprometamos a seguir las medidas penitentes para contribuir. No somos personas conflictivas, estamos exigiendo un derecho y no porque queramos causar revuelo, queremos una solución porque ya estamos un poco ahorcados y no vemos por parte de las autoridades algún tipo de ayuda" dijo.

Comparó que, en centros comerciales de Xalapa, como Xanat y Crystal, si permiten el ingreso controlado de personas.

Cabe señalar que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, determinó el cierre de los comercios no sustanciales del 27 al 31 de mayo por publicación en la Gaceta Oficial, para evitar aglomeraciones en los últimos días del mes, y contener contagios nuevos por la enfermedad del virus SARS-CoV2.

En este caso, también dispuso el cierre parcial del primer cuadro de 23 cabeceras municipales: Alvarado, Amatlán, Banderilla, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosoleacaque, Fortín, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Orizaba, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan, Xalapa y Veracruz.