lobeira,_la_heredera_de_yunes,_llamaba_nacos_a_veracruzanos;_ahora_quiere_gobernarlos

Esta semana Lobeira Rodríguez acudió al Comité Directivo Estatal del PAN y presentó los documentos para ser quien compita en las urnas, una vez que los magistrados del TEV determinaron que el Comité Directivo Nacional y Estatal del blanquiazul tenían 48 horas para designar un candidato suplente, dejando como plazo las 19:00 horas de este jueves.

Previniendo críticas, tanto el PAN nacional como el estatal afirmaron que se trata de una acción temporal, pues impugnarán el fallo del TEV ante la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sólo falta que Lobeira Rodríguez cumpla con los requisitos.

*Insultos a seguidores de "la 4T" y a su líder*

Después de la derrota de Yunes Márquez en la Gubernatura el primero de julio de 2018, Lobeira Rodríguez fue objeto de escarnio por compartir memes de "El Pirrurris", personaje del comediante Luis de Alba:

"Ni te ilusiones! El Peje no te va a quitar lo naco", decía la imagen que compartió a través de comentarios de su perfil de Instagram.

Con ello Lobeira Rodríguez se sumó a los ataques que emplearon su esposo y de su suegro en contra del líder de Morena, aunque ella llegó al punto de cuestionar e insultar a los ciudadanos que apoyaban la llamada Cuarta Transformación.

Un año antes, durante las campañas de 2017, cuando Yunes Márquez estaba por concluir su segundo periodo como alcalde de Boca del Río, calificó como "viejo guango" al actual presidente de la República en un acto proselitista de Xalapa.

"A mí me da mucha risa que de repente decían que Xalapa estaba perdida, que Xalapa ya era de Morena, que en Xalapa iba a ganar ´el peje´ (...). Hace unos días vino ese viejo guango que le dicen ´el pejelagarto´ y pudo tener apenas unas 200 personas en la plaza Lerdo, nadie le hizo caso", esgrimió el panista en su recorrido en la colonia Rafael Lucio de Xalapa.

El evento contó con batucada, drones, zanqueros, animadoras, música de una banda en vivo y con la asistencia de cientos de seguidores, así como el respaldo del munícipe costeño, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz de 2016 a 2018.

Igualmente, el 09 enero de 2018, como Ejecutivo de Veracruz el propio Yunes Linares calificó de "loco" al entonces líder nacional de Morena, cuando éste comparó al mandatario con su antecesor, Javier Duarte de Ochoa.

"Es un tipo que tiene que responder; me ha agredido y por eso le respondo (...) Que no se raje ese loco y ahí le voy a demostrar que Duarte le daba dinero a él y que con eso se mantuvo mucho tiempo y ese es su coraje en contra mía", dijo el panista.

En sus redes, luego del triunfo de AMLO el primero de julio, Lobeira Rodríguez escribió:

"La ignorancia ganó en México y no era de extrañarse cada pueblo tiene el gobierno que se merece y el pueblo mexicano se merece ese gobierno de ocurrencias e ignorancia, de bandidos y criminales. Así es esto!!! México se siente identificado con un patán tal vez por qué así sea nuestro pueblo (sic)", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En medios de comunicación quedó constancia cuando la aspirante a la presidencia municipal del puerto de Veracruz cuestionó la idea de "monarquía" fallida en el Gobierno de Veracruz, debido a que Yunes Márquez intentó suceder a su padre.

"Que lástima como la han manipulado, no se siente usted usada? Le han vendido la idea de la monarquía por la cual usted tenía que votar en contra, póngase a estudiar, aunque claro si lo hubiera hecho no hubiera votado por ese partido. Las monarquías no se hacen a través de votaciones, y hasta donde tengo entendido esto fue una votación, lo que hizo Morena con ustedes fue utilizar todo ese rencor y complejo propio que tiene usted y trasladarlo a alguien más, en este caso a la mafia del poder, la clase antipueblo, la monarquía Yunes, como ustedes nos llaman, sin embargo usted se debe de sentir usada al ver que todo era un engaño, esto era algo democrático, y nosotros estaremos bien, me das pena tú!!! Porque seguro tú si necesitabas que llegara alguien con capacidad que realmente quisiera sacar este Estado adelante."

*Acumulan cargos públicos*

De acuerdo con recuentos periodísticos, en sus carreras política los Yunes han obtenido al menos 25 cargos administrativos y una decena de cargos de elección popular, así como 3 diputaciones locales, 2 diputaciones federales, 2 alcaldías, una senaduría y una gubernatura.

Sin embargo, Lobeira Rodríguez sólo ha fungido como presidenta del DIF municipal de Boca del Río cuando su esposo ocupó el cargo de alcalde.

El matrimonio Lobeira-Yunes Márquez tiene 2 hijos, con quienes han aparecido en distintos actos públicos como la toma de protesta de su suegro o eventos oficiales durante el bienio de Yunes Linares.

Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón y se casó en 2007 con Yunes Márquez. Desde entonces ha realizado acciones de beneficencia para niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores.