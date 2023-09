Esto es lo peor que te puede pasar en Xalapa, según Ernesto D´Alessio (+Video)

El cantante Ernesto D’ Alessio, quien estuvo en la capital del estado de Veracruz, acompañado a su madre, “La Leona Dormida” en su concierto de despedida en Xalapa, aprovechó su visita para recorrer lugares emblemáticos de la capital, entre ellos el primer cuadro de la ciudad, momentos que quedaron grabados en videos en sus redes sociales, entre las imágenes que destaca se encuentra la Catedral, el Palacio de Gobierno, el ayuntamiento, así como el parque Juárez y negocios de artesanías.

El ex integrante de Máster Chef elogió la ciudad en su visita y agregó a dicho video “Qué bonito es México, qué bonito es Xalapa, Veracruz”, pero no toda su estancia fue miel sobre hojuelas para el también actor, quién durante su recorrido comentó: ¿Saben que es lo peor que te puede pasar en Xalapa?, a lo que respondió “quienes han venido saben que esto es subida o bajada( haciendo referencia a las calles), el problema es que si tú vienes de bajada, como yo que vengo de bajada, a los cinco minutos dices a la ma%&# se me olvidaron las llaves, noooo, olvídense”, mencionaba con cara de agotado tras subir la calle Revolución.

Ya para finalizar agradeció a una xalapeña, quien lo apoyó como guía hasta un lugar que buscaba.