En conferencia de prensa dijo que ha intentado comunicarse con los familiares de su exesposo, pero no ha tenido respuesta. Incluso señaló que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero no ha recibido la atención que requiere y por el contrario ha recibido poca empatía y revictimización.

"Quiero solicitar que me ayuden a la búsqueda y localización de mi hijo José Braulio Figueroa Martínez de siete años de edad; la última vez que supe se encontraba en Coatepec, Veracruz, él estaba al cuidado del padre, el padre fallece hace unos días, el niño se queda solo y hasta la fecha yo no sé si el niño está bien, si está enfermo porque el papá falleció por COVID-19".

Dijo que hasta el momento ningún familiar ha podido decirle si su menor está bien por lo que ha iniciado su búsqueda.

"He iniciado este peregrinar por las fiscalías, por las dependencias del gobierno veracruzano, de pedir que se me restablezca el derecho que me corresponde legalmente por el niño (...) nosotros tenemos un divorcio desde hace tres años, por motivos de cómo se dio la separación él tiene la custodia temporal del niño y el juicio se sigue llevando de guarda y custodia en el estado de Puebla, ahí vivíamos cuando nos separamos, yo soy de Oaxaca".

Refirió que el papá del menor lo sustrajo sin notificar al juzgado de Puebla en donde se lleva el proceso, que se cambiaba de residencia para Veracruz y fue ahí donde empezó el pleito legal para localizar al niño.

"Porque no se puede sustraer tan fácil; con artimañas, engaños de abogados y demás, logra hacer que esta búsqueda se vaya minimizando, con complicidad de la familia; pero cuando fallece el señor Alonso Figueroa que es el papá de mi hijo, es cuando se intensifica esta búsqueda de saber dónde está".

Expuso que por amigos en común se enteró del deceso de su exesposo, por lo que empezó a contactar a su familia pero le ha sido imposible comunicarse con ellos.

"Por ello decido venirme al estado de Veracruz, para Xalapa para iniciar una búsqueda y por amigos logré tener un indicio de que estaba en Coatepec e iniciar la búsqueda de mi hijo. El papá apenas falleció y el tiempo también apremia, no sé dónde está y temo mucho por su integridad física y su salud física y emocional".