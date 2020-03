Limpiarán a municipios veracruzanos ante casos de corrupción

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local Juan Javier Gómez Cazarín aclaró que no están buscando "cortar cabezas" en los ayuntamientos sino evitar que haya corrupción.

Por ello, apuntó que trabajará con el Presidente de la Mesa Directiva Rubén Uribe para llegar a acuerdos y evitar que haya vacío de poder en el municipio de Actopan.

"Hoy lo vamos a platicar para que el miércoles o jueves tengamos la solución, a más tardar el día jueves", detalló.

Dijo que hay dos opciones, una de ellas, donde el presidente de la Mesa Directiva del Congreso manda llamar a los suplentes para comenzar con el procedimiento.

"Y la segunda forma es que los mismos regidores en una sesión nombren y de manera interina quienes estén mientras a cargo del municipio para que no haya el vacío de poder", dijo.

Añadió que no permitirán que "siga la corrupción ni que entre gente corrupta a gobernar el municipio".

Sostuvo que si lo que el congreso hizo fue "limpiarlo de la corrupción", no se puede permitir que siga ocurriendo.

"Estamos comprometidos para cuidar el patrimonio de los ciudadanos del municipio de Actopan. No venimos a cortarle cabezas a nadie, simplemente queremos que no haya corrupción en Veracruz, es un gobierno y congreso diferente donde ya no se permite la corrupción ", abundó.