Ligan a funcionarios de SEV en otro fraude a magisterio de Veracruz

"Era un grupo que se encargaba de ayudar a los maestros pero tenía que ser confidencial, no tenía que divulgarse, se tenían que pedir préstamos de uno a seis meses, con el compromiso que en 6 meses se terminaba la deuda, se borraban las deudas y nos borraban del Buró de Crédito, también se nos prometió bonos de Día del Maestro y que me iban a convertir en socia para volver a ingresar los préstamos, que hasta aguinaldo me iban a dar".