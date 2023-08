Libros de texto gratuitos con errores ya se distribuyeron en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que, pese a la existencia de amparos federales para frenar la distribución de libros de texto, en Veracruz ya se consumó la distribución del material educativo.

El mandatario dijo que dichos amparos no fueron notificados al gobierno estatal ni a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), de ahí que corresponderá a los padres de familia repartir los impresos.

"No me notificaron de eso, no sé si al de Guanajuato, Jalisco lo hicieron, pero yo estoy seguro de que no (...). Queremos que los libros lleguen a los niños, queremos iniciar el ciclo escolar.

"No es de montón, se van entregando y llega su periodo de entrega final y eso se realizará con el sistema que siempre se opera para distribuir los libro", añadió el mandatario.

NO SE VIOLA AMPARO

García Jiménez subrayó que la distribución corre a cargo de los padres de familia, y consideró que queda en decisión de los gobierno estatales procede como mejor decidan.

"Sin embargo, los libros ya se repartieron y corren a cargo de los padres de familia. Son de ellos y de sus hijos, aunque su impresión es gratuita, el que llegue a ellos es de los padres de familia.

"Ya se hizo esa parte, pues ante eso no violamos ningún amparo", añadió.

Durante su conferencia de prensa, afirmó que sus homólogos emanados de Morena están en contra de las manifestaciones hechas por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, sobre la recomendación de destruir los libros de texto gratuitos.